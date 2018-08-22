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МАРТ предлагает продлить до 2030 года действие указа о льготах для бизнеса на селе

22.08.2018 22:15 — Новости Экономики | БелТА  
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МАРТ предлагает продлить до 2030 года действие указа о льготах для бизнеса на селе
Фото из архива

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает продлить действие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" до 2030 года. О развитии торговли на селе шла речь в новой серии специального проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента", показанной в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Чтобы поддержать тех, кто сегодня работает на селе или придет туда, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рабочая группа обсуждает изменения в указ №345. Главный посыл изменений - равные условия для всех (и частников, и предприятий с государственной долей).

Например, обсуждаются такие преференции, как возможность получения субсидий из местных бюджетов на покрытие определенной части транспортных расходов для автолавок. "Мы предусмотрели в проекте, чтобы признать розничную торговлю приоритетным видом деятельности. Для чего это надо? Чтобы могли действовать государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса", - отметила начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская. Речь идет и о том, чтобы предоставить льготы на электрическую энергию для торговли и общепита в сельской местности.

Регулятор считает, что нужно продлить действие указа до 2030 года. Это нужно для уверенности в завтрашнем дне предпринимателей, которые придут торговать на селе. Поэтому предлагается дать преференции не на 5, а сразу на 12 лет, т.е. до 2030 года.

По информации МАРТ, льготами указа №345 уже воспользовались 667 субъектов хозяйствования.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает продлить действие указа №345 "О развитии торговли, общественного...
 
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