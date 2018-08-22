ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представители Беларуси во главе с замглавы МИД Дапкюнасом изучают опыт экономического развития и реформ Китая

22.08.2018 20:22 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 22 августа. 20—29 августа группа под руководством заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса посещает Пекин и Шанхай для участия в семинаре для государственных служащих высокого уровня по изучению опыта экономического развития и современных реформ Китайской Народной Республики. Семинар организован Министерством коммерции КНР.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в Пекине группа обсудит вопросы регулирования финансового рынка и развития современной финансовой системы Китая в Министерстве финансов КНР, узнает про систему социального обеспечения Китая в рамках семинаров в Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, а также ознакомится с деятельностью крупнейших китайских корпораций "Китайская туристическая группа" и "Алибаба Групп".

Представители Беларуси посетят Шанхайскую свободную экономическую зону для исследования китайского опыта в сфере инвестиций. Запланировано также изучение отрасли городского строительства и архитектуры Китая.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 22 августа. 20—29 августа группа под руководством заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса посещает Пекин и Шанхай для участия в семинаре для...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси будут регистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика