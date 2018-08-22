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По результатам деятельности КГК за январь—июнь взыскано и обращено в доход государства почти на 15% больше, чем в первом полугодии 2017 года

22.08.2018 19:20 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 августа. В целом количество проведенных органами госконтроля проверок сократилось в 2,7 раза (с 621 в январе—июне 2017 года до 231 в январе—июне 2018 года). Такие данные были обнародованы 22 августа на коллегии Комитета государственного контроля.

Как отметила пресс-служба КГК, при этом акцент сместился в сторону предупреждения правонарушений: более чем в 1,5 раза увеличилось количество мероприятий профилактического характера (проведено 345 мониторингов и 57 аудитов эффективности), по итогам которых субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию деятельности.

В первом полугодии текущего года подготовлены заключения об исполнении за 2017 год республиканского бюджета и бюджетов четырех государственных внебюджетных фондов (социальной защиты населения, департамента исполнения наказаний МВД, гражданской авиации и универсального обслуживания). Проведены контрольно-аналитические мероприятия по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере государственных закупок и исключению необоснованного участия в них посреднических структур; обоснованности затрат, включенных в себестоимость тепловой и электрической энергии организациями Минэнерго; организации питания в учреждениях высшего образования. Проанализирована работа строительного комплекса, льноводческой отрасли, банковской системы, а также эффективность использования земель.

По результатам деятельности Комитета госконтроля за первое полугодие 2018 года взыскано и обращено в доход государства 108,9 млн рублей, что на 14,7% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Сэкономлено и предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму 158,1 млн рублей (в 8,5 раза больше).

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в первом полугодии текущего года выявлено 531 преступление в экономической сфере, из них 45,6% — тяжкие. По результатам проверочных мероприятий, проведенных органами финансовых расследований, в доход государства обращено 46,1 млн рублей. Финансовой милицией пресечена деятельность 20 лжеструктур.

С использованием информации департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля контролирующими и правоохранительными органами взыскано в бюджет и обращено в доход государства 82,7 млн рублей (в 1,3 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года), выявлено 218 преступлений.

Во втором полугодии 2018 года КГК продолжит контроль за исполнением республиканского и местных бюджетов; использованием государственной собственности; реализацией важнейших инвестиционных и инновационных проектов; ходом проведения модернизации; соблюдением земельного, лесного и природоохранного законодательства; законодательства в сфере госзакупок. Продолжится мониторинг ситуации в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, на рынке труда и т.д.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 августа. В целом количество проведенных органами госконтроля проверок сократилось в 2,7 раза (с 621 в январе—июне 2017 года до 231 в январе—июне 2018 года)....
 
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