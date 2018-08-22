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Зарегистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарства производителям нужно до 2019 года

23.08.2018 09:30 — Новости Экономики | БелТА  
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранным и отечественным производителям необходимо будет зарегистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарственные средства до 1 января 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, комментируя указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства".

Указом установлены требования к обязательной регистрации предельных отпускных цен производителями лекарств. Положения указа распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при их обращении на территории Беларуси. Действовать указ будет на протяжении 2018-2020 годов.

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года запрещается реализация в Беларуси лекарственных средств согласно приложению к указу, предельные отпускные цены на которые не зарегистрированы.

Порядок регистрации цен, а также ведения реестра предельных отпускных цен будет утвержден постановлением правительства, а методика расчета предельных отпускных цен - совместным постановлением МАРТ и Минздрава.

Для проверки полноты представленных сведений документы необходимо будет подавать в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, после чего они будут направляться в МАРТ для экономического анализа предельной отпускной цены с последующим принятием решения.

В целом процедура регистрации предельных отпускных цен займет не более 30 рабочих дней.

"Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам, а также проанализировать целесообразность его распространения на другие группы лекарственных средств", - отметили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранным и отечественным производителям необходимо будет зарегистрировать предельные отпускные цены на некоторые...
 
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