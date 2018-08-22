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Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси

23.08.2018 09:24 — Новости Экономики | БелТА  
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Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 23 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,94 млн га, что составляет 96,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено более 5,12 млн т зерна при средней урожайности 26,4 ц/га. В 2017 году по состоянию на 23 августа аграрии намолотили более 7 млн т зерна.

Уборочная кампания практически завершилась в Брестской и Минской областях: там убрано 98,8% посевных площадей. В Гродненской области урожай собран с 98,3%, в Могилевской - с 96,3%. В Гомельской области работы завершены на 95,3% посевных площадей, в Витебской - на 89,8%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и...
 
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