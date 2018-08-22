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Новинки к «Дажынкам». Ивье готовится к областному фестивалю тружеников села

23.08.2018 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Впервые в истории областных «Дажынак» у главного праздника аграриев появится свой гимн. Его написал уроженец ивьевской земли поэт Иван Корендо. 
 
Новинки к «Дажынкам». Ивье готовится к областному фестивалю тружеников села
 
Ивье в этом году принимает областной фестиваль тружеников села «Дажынкі-2018». Значительная часть подготовительных работ уже завершена.
 
Лучшие труженики Гродненщины приедут для чествования в Ивье в ноябре, но благоустройство города началось еще в прошлом году. К празднику будут обновлены около 125 объектов. Основной упор сделан на упорядочение улично-дорожной сети, а также благоустройство объектов социальной сферы. 
 
Новинки к «Дажынкам». Ивье готовится к областному фестивалю тружеников села
 
Ивьевский центр культуры и досуга, районная библиотека, столовая, здание Белагропромбанка, ЗАГСа и другие уже встречают гостей в обновленном виде. Отремонтированы детские сады. Завершено благоустройство Ивьевской средней школы. В прошлом году провели ее модернизацию: заменили полностью системы отопления, энергоснабжения, оконные и дверные блоки, сантехнику. Тогда школа преобразилась внутри, а сейчас изменилась и внешне. 
 
Появится в Ивье и современный городской стадион. Для этого на школьном спортивном объекте делают трибуны для зрителей, заменяют беговые дорожки, а еще оборудуют сектора для занятий разными видами спорта. Кроме этого, зона отдыха со спортивными и игровыми площадками появится рядом с озером. Набережная после реконструкции станет любимым местом жителей и гостей города. Здесь установят спортивное оборудование, рассчитанное не только на детей, но также на взрослых и лиц с ограниченными возможностями. Вдоль берега обустроят аллею из деревянных скульптур на водную тематику, которые к «Дажынкам» изготовят мастера со всех районов области. 
 
Напротив набережной, у купели с родником, появится уголок молодоженов.
 
 
 
«Дажынкі» город встретит с обновленным мостом. Ремонтные работы ведет филиал «Автомост» КУП «Гроднооблдорстрой». Завершить их планируется к началу октября. 
 
Не остались в стороне и владельцы частных домов. Покрасили фасады, снесли ветхие постройки. Как рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Носуль, столица областных «Дажынак-2018» удивит не только обновленным внешним видом, но и насыщенной культурной программой, работа над которой завершается. Планируется пригласить лучших артистов белорусской эстрады, организовать выставку ретроавтомобилей и, возможно, прогулки на вертолете. 
 
 
 
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Впервые в истории областных «Дажынак» у главного праздника аграриев появится свой гимн. Его написал уроженец ивьевской земли поэт Иван Корендо.
 
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