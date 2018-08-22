Новинки к «Дажынкам». Ивье готовится к областному фестивалю тружеников села

«Дажынак»





«Дажынкі-2018» . Значительная часть подготовительных работ уже завершена. Ивье в этом году принимает областной фестиваль тружеников села. Значительная часть подготовительных работ уже завершена.

Лучшие труженики Гродненщины приедут для чествования в Ивье в ноябре, но благоустройство города началось еще в прошлом году. К празднику будут обновлены около 125 объектов. Основной упор сделан на упорядочение улично-дорожной сети, а также благоустройство объектов социальной сферы.





Появится в Ивье и современный городской стадион. Для этого на школьном спортивном объекте делают трибуны для зрителей, заменяют беговые дорожки, а еще оборудуют сектора для занятий разными видами спорта. Кроме этого, зона отдыха со спортивными и игровыми площадками появится рядом с озером. Набережная после реконструкции станет любимым местом жителей и гостей города. Здесь установят спортивное оборудование, рассчитанное не только на детей, но также на взрослых и лиц с ограниченными возможностями. Вдоль берега обустроят аллею из деревянных скульптур на водную тематику, которые к «Дажынкам» изготовят мастера со всех районов области.

Напротив набережной, у купели с родником, появится уголок молодоженов.

Не остались в стороне и владельцы частных домов. Покрасили фасады, снесли ветхие постройки. Как рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Носуль, столица областных «Дажынак-2018» удивит не только обновленным внешним видом, но и насыщенной культурной программой, работа над которой завершается. Планируется пригласить лучших артистов белорусской эстрады, организовать выставку ретроавтомобилей и, возможно, прогулки на вертолете.