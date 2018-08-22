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Леонид Заяц об урожае зерновых в Беларуси: хлеба будет достаточно

23.08.2018 10:26 — Новости Экономики | БелТА  
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Леонид Заяц об урожае зерновых в Беларуси: хлеба будет достаточно
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказал корреспонденту БЕЛТА о ходе уборочной кампании и урожае зерновых в Беларуси.

"Хлеба в стране будет достаточно. Нам осталось 160 тыс. т зерна до выполнения государственного заказа. Будем с белым и черным хлебом, крупами, молоком и мясом - всем необходимым. Засуха, которая повлияла на урожай, не скажется на продовольственных полках и кошельке наших граждан", - сказал Леонид Заяц.

Министр отметил, что уборочная кампания сейчас находится на завершающей стадии. "Еще два-три дня - и завершим уборку зерновых. Останутся крупяные культуры: гречиха и просо, которые будем домолачивать несколько позже", - добавил он.

По данным на 23 августа, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 1,94 млн га, что составляет 96,4% запланированной площади. Всего по стране намолочено более 5,12 млн т зерна при средней урожайности 26,4 ц/га. Уборочная кампания практически завершилась в Брестской и Минской областях: там убрано 98,8% посевных площадей. В Гродненской области урожай собран с 98,3%, в Могилевской - с 96,3%. В Гомельской области работы завершены на 95,3% посевных площадей, в Витебской - на 89,8%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказал корреспонденту БЕЛТА о ходе уборочной кампании и урожае...
 
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