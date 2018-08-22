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Кредитная история становится полней и прозрачней: что меняется с 23 августа

23.08.2018 10:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 23 августа 2018 года вступили в силу изменения и дополнения в закон о кредитных историях, расширяющие число источников формирования кредитных историй за счет лизинговых организаций и Банка развития, сообщила пресс-служба Нацбанка.


фото с сайта: pixabay.com

При этом предусмотрено включение в состав кредитных историй сведений о договорах лизинга, договорах факторинга и договорах уступки денежного требования при осуществлении факторинговой операции.

Законом расширен перечень сведений о кредитных сделках, включаемых в состав кредитных историй. В частности, сведения о кредитных договорах с возобновляемыми кредитными линиями и договорах, содержащих условия овердрафтного кредитования, дополняются информацией о сумме срочной задолженности, сроке возобновляемости кредита, дате установления лимита овердрафта.

Также законом установлена связь договоров обеспечения (поручительство, гарантия) с обеспечиваемыми ими договорами кредитного характера, что позволит оценивать фактическую сумму остатка обеспечиваемого основного обязательства, отмечает регулятор.

Кроме того, предусмотрена возможность получения согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами.

В Нацбанке отмечают, что изменения в Закон о кредитных историях позволят получать более полную и достоверную информацию, характеризующую кредитоспособность субъектов кредитных историй. Также изменения приведут к снижению кредитных рисков, что должно способствовать развитию финансового рынка и института надзора за ним, повысить устойчивость финансовой системы страны в целом.

В рамках приведения актов законодательства в соответствие с законом правление Национального банка 22 июня 2018 года приняло постановление № 291, которое определяет порядок формирования Национальным банком кредитных историй, в том числе порядок и сроки представления сведений, входящих в состав кредитной истории, а также порядок предоставления Нацбанком кредитных отчетов пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй.

 

 
 
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Законом расширен перечень сведений о кредитных сделках, включаемых в состав кредитных историй. В частности, сведения о кредитных договорах с возобновляемыми...
 
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