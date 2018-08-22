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«Рынок просел катастрофически, ждать притока покупателей и роста цен неоткуда» — эксперт о рынке загородных домов
23.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Чем сегодня живет рынок домов, какие новые тенденции появились на нем, мы обсудили с начальником отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» ООО «
Чем дальше от Минска, тем больше сделок
Елена Акулич рассказывает, что, по данным Национального кадастрового агентства, на протяжении многих лет в Минске ежемесячно в среднем совершалось по 7-8 сделок купли-продажи домов.
— В этом году в нашей компании снижение количества сделок было отмечено в январе и феврале, а также в июне. Однако сейчас мы снова выходим на средний показатель, — уточняет начальник отдела.
В Минском районе в месяц в среднем продается по 26-27 жилых домов, в Минской области — примерно по 300 объектов.
Эксперт говорит о том, что сегодня люди стали чаще рассматривать предложения на удалении от столицы. Например, раньше дома в Радошковичах, Рогово или Юзуфово (мядельское направление) рассматривались потенциальными покупателями если не в последнюю очередь, то уж точно не в первую. Многие хотели купить дом в 10-15-километровой зоне от столицы. Сегодня 30-километровая удаленность от Минска до населенных пунктов никого не пугает. Благодаря строительству подъездных путей до дома можно добраться на автомобиле всего за 10-15 минут.
На первый план выходят цена и качество объектов. Если в Минске и Минском районе за 50 тысяч долларов можно купить лишь реконструированный старый дом, то в 30-40 километрах от столицы за эти же деньги реально приобрести 2-3-уровневый коттедж с хорошими хозпостройками.
Дома под снос перестали пугать
Эксперт отмечает, что в последнее время на рынке наметились новые тенденции. Во-первых, потенциальные покупатели стали чаще рассматривать предложения домов, идущих под снос. Владельцы таких капитальных строений годами жили в подвешенном состоянии, ждали сноса и не могли производить их улучшения в виде реконструкции (надстройки, пристройки и др.). После проведения городскими властями ревизии частного сектора собственники получили это право. Для некоторых был снят запрет на продажу домов.
— Люди в зонах сноса и отселения получили право на реконструкцию объектов, что увеличило спрос на такие дома. Например, сейчас мы продаем дом на улице Щетовка, запрет на продажу которого был снят, — уточняет Елена Акулич. – То же самое можно сказать и о домах в районе улицы Волгоградской. Все они, кроме дорогих, в перспективе подлежат сносу, но их можно реконструировать. Многие люди покупают дома под снос в надежде получить квартиру или денежную компенсацию.
Еще одна новая тенденция. Практика показывает, что цена квадратного метра квартиры в индивидуальном блокированном доме стала выше по сравнению с ценой «квадрата» отдельно стоящего дома. То есть получается, что в отдельных случаях выгоднее продать полдома с отдельным входом, чем целый дом. Эксперт объясняет это тем, что в настоящее время привлечь кредит на покупку квартиры гораздо проще, чем на частный дом. Индивидуальные жилые дома по сравнению с квартирами кредитуются ограниченным количеством банков и на меньшую сумму.
В тренде — дешевые дачи
Елена Акулич рассказывает, что сегодня на рынке предлагается огромное количество дешевых дач, причем по доступным ценам. Например, в Зеленом, Крыжовке (молодечненское направление) старые дачи 80-х годов постройки можно купить от 5 тысяч долларов США. Это будет щитовой домик и, чаще всего, без печки. В Боярах до 10 тысяч долларов можно
Пользуются спросом и дачи от 30 до 80 тысяч долларов, но к ним предъявляются высокие требования. Как правило, это комфортабельные дома, с баней и ландшафтом. Например, сейчас через риэлтерскую компанию за 45 тысяч продается дача возле деревни Беларучи. Есть газ, круглый год вода и канализация. В агентстве предполагают, что по объекту будет торг.
Самый ходовой товар — готовые для жизни дома площадью 100-150 «квадратов» со всеми удобствами в пределах 30-40-километровой удаленности от Минска.
Снизился спрос на кирпичные дома. Раньше в агентство недвижимости поступали заявки подобрать дом, но только не блочный. Однако стремительный темп жизни внес свои коррективы. Елена Акулич говорит, что сейчас люди перестали покупать родовые гнезда, дома на века, потому что не планирует в них жить долго. Они приобретают блочные дома с перспективой пожить в них несколько лет, а потом продать и взамен купить что-то новое. Цена вопроса на такие дома — до 120-130 тысяч долларов.
Спрос на старые дома площадью от 200 квадратных метров почти отсутствует. Покупатели предпочитает взять небольшую «коробку» за 60-80 тысяч долларов, потратить еще 40 тысяч и достроить дом на свое усмотрение. Например, достаточно много «незавершенки» продается в тех же Колодищах. Но покупательский спрос в населенном пункте поменялся. Раньше о военном полигоне никто не хотел слышать. Сейчас основная часть заявок приходится именно на него. Возможно, в какой-то степени это объясняется тем, что рядом с полигоном скоро начнется строительство нового столичного района со всеми объектами инфраструктуры. Кроме того, недавно заасфальтировали улицу Энтузиастов, что позволило быстрее добираться в Колодищи-2.
— Притока новых покупателей нам ждать неоткуда. Разве что ими могут стать продавцы квартир. Сегодня, реализовав жилое помещение, с минимальной доплатой или вообще без нее можно купить дом и уехать жить в пригород Минска, — дополняет эксперт.
Престижные места уже не интересуют
Стирается и такое понятие, как высокий статус населенных пунктов. Все мы помним, как состоятельные люди предпочитали построить или купить дом в Дроздово, Валерьяново, Марьяливо. Сегодня повышенного спроса на дома здесь нет, говорит Елена Акулич. Времена, когда в престижных местах покупали коттеджи россияне, прошли. Нет покупателей и из Казахстана, которые когда-то активно покупали дома в этих населенных пунктах.
— Несколько лет назад это были действительно самые престижные места для жизни. Но сейчас построены хорошие дороги, развита сеть инфраструктурных объектов и в других поселках. Теперь вид застройки и благоустройство многих населенных пунктов сравнялись. Посмотрите, как изменились Ждановичи, Боровляны, Вишневка — жить в них стало не хуже, чем, например, в Дроздово, — говорит Елена Акулич. — Сегодня покупателям предоставлен огромный выбор равнозначных объектов. А покупатели объектов премиум-класса в Марьяливо не поедут.
Эксперт приводит пример, что вот уже четвертый год не продается коттедж в Марьяливо. Объект был выставлен на продажу за 500 тысяч долларов. Сейчас цена на него снизилась до 300 тысяч, и никто не берет.
Состоятельные люди предпочитают купить дом или построить особняк в той же Витебской области, либо будут жить в Минске в Дроздах или в районе улицы Кольцова. Правда, таких покупателей осталось мало, и у них также есть выбор дорогих объектов.
Значительно снизились цены и на дома в райцентрах.
— В Дзержинске продаем дом со всеми удобствами за 90 тысяч долларов — ни одного звонка. Та же ситуация в Смолевичах, Молодечно. Примечательно, что в последнее время существенно вырос ценник на квартиры в пригороде Минска. А вот на дома интерес так и не увеличился. Видимо, таков менталитет белорусов. Они по-прежнему предпочитают жить в квартирах, — говорит эксперт.
Цены упали катастрофически
По оценкам аналитиков, за последний год цены на жилые дома упали на 20-30%. По словам Елены Акулич, если раньше коттедж в Дзержинске или Фаниполе стоил до 150 тысяч долларов, то теперь его сложно продать и за 100 тысяч. Если дача в прошлом году стоила в среднем 15-23 тысячи долларов, то сегодня ее можно купить за 12-15 тысяч.
— Товар должен стоить тех денег, которые за него готовы дать покупатели. Ждать годами продажи объектов — только терять время. Мы призываем наших клиентов действовать быстро. Только в этом случае можно достичь результата, — подытоживает эксперт. — Рынок просел катастрофически, ждать притока покупателей и роста цен пока неоткуда.
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«Рынок просел катастрофически, ждать притока покупателей и роста цен неоткуда» — эксперт о рынке загородных домов
Сегодня на рынке индивидуальных жилых домов бал правят покупатели. Объекты продаются по тем ценам, которые готовы за них дать потребители. Риэлтеры рекомендуют...
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