«Рынок просел катастрофически, ждать притока покупателей и роста цен неоткуда» — эксперт о рынке загородных домов

— Люди в зонах сноса и отселения получили право на реконструкцию объектов, что увеличило спрос на такие дома. Например, сейчас мы продаем дом на улице Щетовка, запрет на продажу которого был снят, — уточняет Елена Акулич. – То же самое можно сказать и о домах в районе улицы Волгоградской. Все они, кроме дорогих, в перспективе подлежат сносу, но их можно реконструировать. Многие люди покупают дома под снос в надежде получить квартиру или денежную компенсацию.

Еще одна новая тенденция. Практика показывает, что цена квадратного метра квартиры в индивидуальном блокированном доме стала выше по сравнению с ценой «квадрата» отдельно стоящего дома. То есть получается, что в отдельных случаях выгоднее продать полдома с отдельным входом, чем целый дом. Эксперт объясняет это тем, что в настоящее время привлечь кредит на покупку квартиры гораздо проще, чем на частный дом. Индивидуальные жилые дома по сравнению с квартирами кредитуются ограниченным количеством банков и на меньшую сумму.

В тренде — дешевые дачи

Елена Акулич рассказывает, что сегодня на рынке предлагается огромное количество дешевых дач, причем по доступным ценам. Например, в Зеленом, Крыжовке (молодечненское направление) старые дачи 80-х годов постройки можно купить от 5 тысяч долларов США. Это будет щитовой домик и, чаще всего, без печки. В Боярах до 10 тысяч долларов можно купить дом с печкой, несколькими комнатами и хозпостройками. Но есть одно «но». Жить в таких летних домиках вряд ли получится круглый год. Как правило, зимой во многих садовых товариществах отключают воду и электричество, дороги от снега чистятся редко.

Пользуются спросом и дачи от 30 до 80 тысяч долларов, но к ним предъявляются высокие требования. Как правило, это комфортабельные дома, с баней и ландшафтом. Например, сейчас через риэлтерскую компанию за 45 тысяч продается дача возле деревни Беларучи. Есть газ, круглый год вода и канализация. В агентстве предполагают, что по объекту будет торг.