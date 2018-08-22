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Леонид Заяц рассказал о задачах цифровой трансформации АПК Беларуси

23.08.2018 11:25 — Новости Экономики | БелТА  
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Леонид Заяц рассказал о задачах цифровой трансформации АПК Беларуси
Леонид Заяц. Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказал о задачах цифровой трансформации агропромышленного комплекса Беларуси на международной научно-практической конференции "Точные технологии в сельском хозяйстве. Опыт и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы цифровой трансформации производственных отраслей экономики являются приоритетом программы социального-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. В ней определены задачи цифровой трансформации в агропромышленном комплексе. В их числе - улучшение информационно-коммуникационных технологий, переход к электронному сельскому хозяйству, внедрение технологий ресурсосберегающего точного земледелия, внедрение в АПК систем управления ресурсами, географических информационных систем, автоматизированных инфосистем и банков данных, развитие систем ведомственного информационного взаимодействия в АПК, реализация механизма одного окна, разработка и внедрение отраслевой сети передачи данных", - сказал Леонид Заяц.

Министр обратил внимание на то, что в условиях информатизации развитие сельского хозяйства приобрело иной характер. "Аграрное производство стало высокотехнологичной отраслью экономики, в котором ключевое значение придается не количеству ресурсов, а рациональному их использованию и эффективности. Современное сельское хозяйство базируется на детальном измерении всех процессов, а высокие технологии в нем становятся стандартом благодаря повсеместному использованию аналитических и информационных систем", - отметил он.

Международная научно-практическая конференция "Точные технологии в сельском хозяйстве. Опыт и перспективы" проходит сегодня на базе НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства и УП "Агрокомбинат "Ждановичи". На форуме рассматриваются вопросы разработки, внедрения и перспектив использования технологий точного земледелия в агропромышленном комплексе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказал о задачах цифровой трансформации агропромышленного комплекса...
 
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