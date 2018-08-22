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Председатель Белстата: Данные об инфляции и средней зарплате всегда вызывают сомнения у населения
23.08.2018 11:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 августа. Большинство "пользователей информации" Национального статистического комитета не сомневаются в ее достоверности, заявила председатель Белстата Инна Медведева в интервью газете
"Исходя из анкет пользователей, заполненных на нашем сайте, большинство доверяют нашим данным. Мы стараемся быть максимально открытыми, не держим в секрете методологии, по которым рассчитывается тот или иной показатель или индекс. Другой вопрос, что такие социально значимые показатели, как средняя зарплата или индекс потребительских цен, всегда вызывают множество сомнений, — отметила она. — Как профессионалы-статистики мы понимаем: цифра отражает некий усредненный показатель. Но многие пытаются его перенести на себя и говорят: а моя зарплата меньше. Или, по моим наблюдениям, цены растут быстрее".
По словам Медведевой, Белстат относится к этому с пониманием: "Постоянно публикуем пресс-релизы с разъяснениями, плотно работаем с прессой. Проводим прямые телефонные линии".
Глава Белстата подчеркнула, что в Беларуси индекс потребительских цен рассчитывается по такой же методологии, "как во всем цивилизованном мире", — ее разрабатывает Международный валютный фонд.
"Другой вопрос, что в каждом государстве определяется своя потребительская корзина для вычисления ИПЦ. Но она получается на основе изучения потребительских расходов домашних хозяйств. В Беларуси основными для населения являются 460 товаров и услуг, ежегодно мы собираем до 65 тысяч котировок цен. Представляете, какой объем информации мы получаем! И каждая цена входит в ИПЦ со своим удельным весом в потребительских расходах. Но, опять же, мы получаем некий усредненный результат, — пояснила Медведева. — Например, в июле случилась дефляция: ИПЦ снизился на 0,2 процентного пункта. Основной фактор — сезонный: подешевели фрукты и овощи. Да, урожай помидоров прекрасный, их много, они недорогие. Но если посмотреть на цены по другим продуктам питания — да, определенное движение вверх".
При этом она обратила внимание, что у каждого человека есть "некий показатель личной инфляции", исходя из его структуры потребительских расходов. "Несомненно, ощущения цен населением, его инфляционные ожидания очень важны. И мы проводим соответствующие исследования при выборочном обследовании домашних хозяйств. Из нашего опыта могу сказать: на ощущения людей влияет не только фактическая ситуация, но и самые разнообразные факторы. В том числе внешние. Большое значение люди придают курсовым изменениям", — подчеркнула руководитель Национального статистического комитета.
По данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в июле снизились на 0,2%, с начала года — выросли на 2,8%.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 23 августа. Большинство "пользователей информации" Национального статистического комитета не сомневаются в ее достоверности, заявила председатель Белстата...
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