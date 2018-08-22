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КГК уменьшил количество проверок, но нарастил объем взысканий

23.08.2018 12:50 — Новости Экономики | БДГ  
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Борьба с количеством проверок никак не ударила по бюджету Беларуси. Так, Комитет Госконтроля в первом полугодии хоть и уменьшил число проверок, умудрился нарастить приток денег в казну по их результатам.

Как сообщается на сайте ведомства, накануне в КГК прошло заседание по итогам работы за первое полугодие 2018 года. По итогам этого времени количество проведенных органами госконтроля проверок сократилось в 2,7 раза (с 621 в январе-июне 2017 года до 231 в январе-июне 2018 года).  По результатам деятельности Комитета госконтроля за первое полугодие 2018 года взыскано и обращено в доход государства 108,9 млн рублей, что на 14,7% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Таким образом, казна от снижения количества проверок не пострадала, а даже выиграла.

В Госконтроле отмечают, что сейчас органы сместили акцент в сторону предупреждения правонарушений: более чем в 1,5 раза увеличилось количество мероприятий профилактического характера (проведено 345 мониторингов и 57 аудитов эффективности), по итогам которых субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию деятельности. 

За полгода сэкономлено и предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму 158,1 млн рублей (в 8,5 раза больше). 

Напомним, что в апреле этого года Комитет государственного контроля утвердил порядок формирования и исполнения планов выборочных проверок. В конце 2017 года Александр Лукашенко подписал указ №367, направленный на совершенствование контрольной деятельности в Беларуси.

 
 
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Борьба с количеством проверок никак не ударила по бюджету Беларуси. Так, Комитет Госконтроля в первом полугодии хоть и уменьшил число проверок, умудрился...
 
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