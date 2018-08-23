В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Остекление балконов и лоджий В спальных районах любого российского города можно увидеть все разнообразие вариантов остекления, которые применялись за последние 30 лет. В основном это...

В спальных районах любого российского города можно увидеть все разнообразие вариантов остекления, которые применялись за последние 30 лет. В основном это классические деревянные рамы, раздвижные или распашные алюминиевые конструкции с одинарными стеклами. Оконные компании предлагают такие продукты под названием холодное остекление. Его основным предназначением является защита балкона от дождя, снега и ветра. Также подобные конструкции служат тепловым буфером для жилых помещений, что важно в северных регионах с суровыми зимами или в приморских городах с сильными холодными ветрами. Однако от морозов такие конструкции защитить балкон не могут. На остеклённом балконе в зимнее время будет всего на несколько градусов теплее, чем на улице.Кроме того, у самих светопрозрачных конструкций недолгий срок службы. Например, древесина из-за воздействия погодных условий за несколько лет теряет привлекательный внешний вид, покрывается трещинами, начинает деформироваться. В результате створки может заклинить. Алюминиевые конструкции устойчивы перед влагой, однако подвержены сильным температурным деформациям.В целом холодное остекление балкона стоит выбирать в том случае, если стоит задача получить дополнительное помещение для хранения различных вещей зимой и отдыха летом. Преимущества такого вида остекления состоят в его относительно низкой стоимости.Суммарная площадь лоджий и балконов в квартирах может превышать 7 квадратных метров. Так что очень велик соблазн обустроить эти площади для круглогодичного использования. Например, можно сделать лоджию местом для игр и учёбы детей, переделать под мастерскую или вовсе соединить её с жилой комнатой.Но в этом случае требования к остеклению предъявляются почти те же, что и для фасадных окон. Прежде всего, по способности удерживать тепло. И здесь нет равных конструкциям на основе поливинилхлоридных профилей. По сравнению с деревянными и алюминиевыми рамами у них есть несколько неоспоримых преимуществ.Благодаря наличию от 2 до 5 воздушных камер они имеют высокое термосопротивление. Эластичные уплотнения между рамой и створками обеспечивают высокую герметичность и защиту от сквозняков. Могут комплектоваться как одинарными стеклами, так и герметичными одно-двухкамерными стеклопакетами.Такие светопрозрачные конструкции отличаются высокой долговечностью, не подвергаются коррозии, не деформируются под влиянием колебаний температур и влажности, предоставляют широкие дизайнерские возможности. Их рамы можно ламинировать в широкий спектр цветов и фактур, причём ламинация с внешней и внутренней стороны может быть различной. Эти рамы долго сохраняют отличный внешний вид, не выцветают под воздействием влаги и солнца.Неудивительно, что сейчас поливинилхлоридные конструкции все чаще применяют для остекления балконов и лоджий. В случае объединения лоджии с жилой комнатой используют обычные фасадные окна на основе трех-четырехкамерных поливинилхлоридных систем с монтажной глубиной от 58 до 70 миллиметров и с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом. Например, такие системы, как PROPLEX Optima для регионов с умеренным климатом или PROPLEX Premium для регионов с морозными зимами.Если же просто стоит задача круглогодично обеспечить на балконе плюсовую температуру, то используют бюджетные варианты. Например, двухкамерную систему PROPLEX Outline с монтажной глубиной 46 миллиметров. Она разработана специально для остекления лоджий, балконов и дачных веранд и позволяет устанавливать как одинарные стекла, так и однокамерные и двухкамерные стеклопакеты толщиной до 22 миллиметров. Таким образом, этот вариант может быть использован как для холодного, например, на летней даче, так и для теплого остекления.На такую балконную систему очень просто устанавливаются дополнительные аксессуары. Антикошка, сетки против комаров, пыльцы и пуха. И столь же просто снимаются при необходимости. Для многих алюминиевых или деревянных конструкций не существует подобных аксессуаров. Или их крайне сложно монтировать и снимать.Итак, теплое остекление на основе поливинилхлоридных конструкций позволяет поддерживать благоприятный микроклимат и круглогодично пользоваться балконом или лоджией, значительно увеличив за их счет жилую площадь квартиры. Учитывая, что разница между конечной ценой двух вариантов остекления, включая монтаж конструкций, составляет менее 30 процентов, остается все меньше причин выбирать холодный вариант.Однако нужно принимать во внимание, что теплое остекление можно установить не на каждом балконе. Так, поливинилхлоридные конструкции нельзя монтировать на ветхие или металлические ограждения парапета. Для этого придется заново делать парапет из кирпича или пеноблоков или заказывать конструкцию от пола до потолка, что значительно увеличит ее стоимость. Кроме того, для надежного крепления конструкций над балконом обязательно должна быть железобетонная плита перекрытия верхнего этажа.Также придется учитывать, что для обустройства действительно жилого балкона или лоджии одного теплого остекления недостаточно. Придется еще утеплить парапет, полы, потолочное перекрытие и прочие поверхности помещения. Придется решать и вопрос отопления этих квадратных метров.Как правило, для этого используются электрические тёплые полы или инфракрасные потолочные обогреватели. Стоимость всех этих мероприятий может превысить затраты на само теплое остекление. Впрочем, любые усилия и капиталовложения будут вознаграждены дополнительным уютным уголком, где можно коротать зимние вечера.www.proplex.ru