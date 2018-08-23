В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ASSA ABLOY и Lenel выполнили интеграцию своих систем Traka и OnGuard Универсальная система контроля доступа OnGuard компании Lenel теперь поддерживает работу с электронными ключницами и камерами хранения серии Traka производства ASSA ABLOY,...

Универсальная система контроля доступа OnGuard компании Lenel теперь поддерживает работу с электронными ключницами и камерами хранения серии Traka производства ASSA ABLOY, оборудованными Ethernet модулями. Благодаря этому, управление доступом к ключам, хранящимся на объекте в специальных защищенных шкафах, может осуществляться через интерфейс программного обеспечения OnGuard. Администраторы могут добавлять либо удалять пользователей из базы данных, назначать уровни их доступа, время получения либо возврата ключей. Поскольку электронные ключницы Traka поддерживают доступ по контактным и бесконтактным картам, отпечаткам пальцев или ПИН-коду, то для авторизации пользователей можно использовать те же идентификаторы, что и в СКУД Lenel.Значительное сокращение временных и административных издержек обеспечивают единые учетные данные, используемые как для контроля доступа в здания и помещения, подконтрольные Lenel OnGuard, так и для ключниц Traka. Идентификация пользователей в интегрированной системе OnGuard-Traka может быть реализована по одному и тому же идентификатору. RFID-карте, отпечатку пальца.В стандартной комплектации каждая электронная ключница имеет клавиатуру для ввода индивидуального ПИН-кода, но может быть дооснащена опциональным считывающим устройством на базе технологий Mifare, EM-Marine, ICLASS, сканера отпечатков пальцев.Быстрые настройки элементов интегрированной системы управления физическим доступом и доступом к ключам, к которым относится электронная ключница Traka, осуществляются через интерфейс программного обеспечения OnGuard. Благодаря этому, все настройки системы Traka, в том числе добавление и удаление пользователей, назначения их прав доступа, логика работы ключниц, связанных в логическую группу, можно выполнять с одного ПК, как в пределах здания, так и в глобальном масштабе на территориально-распределенных объектах.Неотъемлемым элементом электронной ключницы Traka является металлический брелок iFob, снабженный электронным идентификатором. Он может объединяться с механическим ключом с помощью высокопрочной пломбы или же использоваться самостоятельно в качестве электронного ключа.Для фиксации брелоков iFob электронная ключница имеет удобные планки с ячейками, которые бывают двух типов. С блокировкой ключей и без блокировки, когда требуется авторизация пользователей только на уровне доступа к дверце ключницы. Следует отметить, что в ассортименте ASSA ABLOY имеются ключницы с различным числом ячеек под ключи. До 20 это серия M, до 60 серия S, а до 540 серия L.Продуманная система возврата ключей исключает их вынос за пределы зданий или даже помещений в зависимости от настроек системы и прав пользователя. При интеграции OnGuard и Traka был разработан функционал управления доступом на основе статуса брелока Traka iFob, при котором сотрудники не смогут покинуть объект, вчастности, помещение, до тех пор, пока не вернут ключ в электронную ключницу.В крупных организациях варианты возврата ключа могут быть расширены. Пользователи могут взять ключ в одной ключнице, а вернуть его в другую, подключенную к той же системе. Например, вторая электронная ключница может находиться на другом этаже или даже в другом здании.Для конечных пользователей ключница Traka работает так же, как и до ее интеграции с OnGuard. После идентификации на уровне дверцы, после разблокировки дверцы, электронная ключница отображает индивидуальный статус всех ключей, находящихся в ней, используя трехцветную светодиодную индикацию ячеек.Так, зеленый цвет диода означает, что данный ключ доступен пользователю, красный, что доступа нет, а оранжевый, что ключ уже выдан ему и должен быть возвращен в эту ячейку. Такая логика работы делает электронные ключницы Traka максимально удобными в использовании.www.armosystems.ru