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Завод Лоджикруф ТЕХНОНИКОЛЬ бьет рекорды в области производительности труда
23.08.2018 12:19 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Завод Лоджикруф производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемой Сергеем Колесниковым, за последний год показал рост производительности труда на 6,2 процента и достиг уровня в 44,56 миллионов рублей на человека в год. Показатели предприятия выше не только среднероссийских по отрасли, но значительно опережают европейские. В России высокопроизводительными считаются предприятия, достигшие уровня производительности в 3-5 миллионов рублей на человека в год. По словам директора компании Завод Лоджикруф Михаила Ольчева, добиться такого уровня предприятие смогло благодаря целому комплексу мер. Глубокой автоматизации процессов производства, внедрению принципов бережливого производства, повышению квалификации персонала и высокому уровню вовлеченности сотрудников.
Ежегодно предприятие производит до 20 миллионов квадратных метров полимерных и профилированных мембран, которые с успехом применяются для гидроизоляции кровель, подземных сооружений и бассейнов в России и более чем в 30 странах зарубежья. До начала 2000 годов поливинилхлоридные мембраны практически не применялись в России, при том, что пользовались большой популярностью в Европе.
Именно работа компании ТЕХНОНИКОЛЬ способствовала появлению в России этого современного и эффективного вида гидроизоляции. В 2003 году ТЕХНОНИКОЛЬ начала развивать контрактное производство и продажи собственной торговой марки поливинилхлоридных мембран LOGICROOF. В 2008 году ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в Рязани завод, выпускающий данный вид материалов.
На предприятии ведется непрерывная работа над улучшениями. Команда завода работает над оптимизацией рецептур и технических режимов на производстве, разрабатывает решения, которые позволяют снизить себестоимость продукции, сохранив высокое качество, отмечает Михаил Ольчев. В фокусе особого внимания находятся наши сотрудники.
Мы создаем отличные условия труда, предоставляем возможности для обучения и развития, проводим командообразующие мероприятия, семейные праздники. Наши сотрудники гордятся тем, что работают на высокопроизводительном предприятии. Наши успехи вселяют уверенность в завтрашнем дне и мотивируют на дальнейший рост.
www.tn.ru
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Завод Лоджикруф производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемой Сергеем Колесниковым, за последний год показал рост производительности труда на 6,2 процента...
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