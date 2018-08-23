В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завод Лоджикруф ТЕХНОНИКОЛЬ бьет рекорды в области производительности труда Завод Лоджикруф производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемой Сергеем Колесниковым, за последний год показал рост производительности труда на 6,2 процента...

Завод Лоджикруф производственной компании ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемой Сергеем Колесниковым, за последний год показал рост производительности труда на 6,2 процента и достиг уровня в 44,56 миллионов рублей на человека в год. Показатели предприятия выше не только среднероссийских по отрасли, но значительно опережают европейские. В России высокопроизводительными считаются предприятия, достигшие уровня производительности в 3-5 миллионов рублей на человека в год. По словам директора компании Завод Лоджикруф Михаила Ольчева, добиться такого уровня предприятие смогло благодаря целому комплексу мер. Глубокой автоматизации процессов производства, внедрению принципов бережливого производства, повышению квалификации персонала и высокому уровню вовлеченности сотрудников.Ежегодно предприятие производит до 20 миллионов квадратных метров полимерных и профилированных мембран, которые с успехом применяются для гидроизоляции кровель, подземных сооружений и бассейнов в России и более чем в 30 странах зарубежья. До начала 2000 годов поливинилхлоридные мембраны практически не применялись в России, при том, что пользовались большой популярностью в Европе.Именно работа компании ТЕХНОНИКОЛЬ способствовала появлению в России этого современного и эффективного вида гидроизоляции. В 2003 году ТЕХНОНИКОЛЬ начала развивать контрактное производство и продажи собственной торговой марки поливинилхлоридных мембран LOGICROOF. В 2008 году ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в Рязани завод, выпускающий данный вид материалов.На предприятии ведется непрерывная работа над улучшениями. Команда завода работает над оптимизацией рецептур и технических режимов на производстве, разрабатывает решения, которые позволяют снизить себестоимость продукции, сохранив высокое качество, отмечает Михаил Ольчев. В фокусе особого внимания находятся наши сотрудники.Мы создаем отличные условия труда, предоставляем возможности для обучения и развития, проводим командообразующие мероприятия, семейные праздники. Наши сотрудники гордятся тем, что работают на высокопроизводительном предприятии. Наши успехи вселяют уверенность в завтрашнем дне и мотивируют на дальнейший рост.www.tn.ru