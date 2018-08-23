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Как распределили обязанности назначенные в субботу члены правительства

23.08.2018 15:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Премьер-министр Сергей Румас своим распоряжением от 22 августа 2018 года № 249р утвердил распределение обязанностей в правительстве, сообщила пресс-служба правительства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY


Сергей Румас будет осуществлять непосредственное руководство деятельностью правительства, курировать вопросы внутренних дел, иностранных дел, обороны, бюджета, финансов, государственной безопасности, юстиции, обеспечивать общее руководство и контроль за инвестиционной деятельностью, выполнением важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Беларуси, исполнением республиканского бюджета.

Глава правительства также координирует вопросы взаимодействия с Национальным собранием, Конституционным и Верховным судом, Государственным секретариатом Совета безопасности, Генеральной прокуратурой, Нацбанком, Следственным комитетом.

Первый вице-премьер Александр Турчин осуществляет координацию и контроль за внешнеэкономической деятельностью республиканских органов госуправления, а также курирует вопросы экономики, налоговой и денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, логистики, финансового обеспечения инвестиционной деятельности и оценки эффективности инвестпроектов, имущественных отношений, предпринимательства, торговли, услуг населению, таможенного дела, свободных экономических зон, оперативные вопросы Министерства связи и информатизации, Министерства юстиции.

Вопросы развития строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций курирует вице-премьер Владимир Кухарев.  

Он также координирует вопросы взаимодействия с организациями строительного комплекса,профсоюзами строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, ассоциациями международных автомобильных перевозчиков и международных экспедиторов.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко курирует вопросы развития промышленности, в том числе оборонных отраслей, энергетического комплекса, энергоэффективности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, стандартизации, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, импортозамещения, формирования баланса топливно-энергетических ресурсов Союзного государства, оперативные вопросы МВД, Минобороны, КГБ, Госпогранкомитета.

Наряду с этим, он координирует вопросы взаимодействия с Национальной академией наук, организациями промышленности, энергетического комплекса, Федерацией профсоюзов, ЕБРР.  

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко осуществляет реализацию полномочий представителя от Беларуси в Совете Евразийской экономической комиссии, по вопросам деятельности Беларуси  рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Национального координатора Беларуси по вопросам СНГ.  

Он также курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, гуманитарной деятельности, социальной защиты.

Кроме того, Петришенко координирует работу руководства правительства с населением. 

В том числе он координирует вопросы взаимодействия с Академией управления при президенте, БРСМ.

Вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продовольственных ресурсов, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, минерально-сырьевой базы, гидрометеорологии курирует вице-премьер Михаил Русый. 

 
 
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Премьер-министр Сергей Румас своим распоряжением от 22 августа 2018 года № 249р утвердил распределение обязанностей в правительстве, сообщила пресс-служба...
 
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