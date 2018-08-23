|
Румас обсудил с Суриковым вопросы белорусско-российского сотрудничества
23.08.2018 16:36 — Новости Экономики | БелТА
Во время встречи. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Александром Суриковым состоялась сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Александром Суриковым...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)