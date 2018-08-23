ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас обсудил с Суриковым вопросы белорусско-российского сотрудничества

23.08.2018 16:36 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Румас обсудил с Суриковым вопросы белорусско-российского сотрудничества
Во время встречи. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Александром Суриковым состоялась сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 139
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Александром Суриковым...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Как распределили обязанности назначенные в субботу члены правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика