Березовский сыродельный комбинат заключил миллионный контракт на поставку своей продукции в Королевство Дания

География поставок: Королевство Дания! ОАО «Березовский сыродельный комбинат» одним из первых молочных предприятий в Беларуси сумело прорваться на рынок Евросоюза. С 2013 года предприятие поставляет сухую молочную сыворотку в Нидерланды и Польшу, сливочное масло в Литву, а с лета нынешнего года осуществляет активные экспортные поставки в Данию. В эту страну за семь месяцев 2018 года отгружено сливочного масла на один миллион долларов.

– Если по поставкам сыворотки наше предприятие вышло на стабильные объемы и контракты, то отгрузки масла в Данию с одной стороны стали приятным сюрпризом для нас, а с другой – это результат той планомерной работы, которую предприятие проводит постоянно по расширению рынков сбыта, – рассказывает начальник отдела внешнеэкономической деятельности сыродельного комбината Наталья Скорина. – Безусловно, для поставки масла в такую страну должно было совпасть несколько факторов. В первую очередь – это конъюнктура рынка: в странах Евросоюза цена на масло сейчас очень высокая. И даже пошлина на ввоз этой продукции в данном случае не стала для нас препятствием. Конечно, в Дании рассматривались поставщики из других стран, но наш сыродельный комбинат успешно прошел аудит производства покупателем. Было высоко оценено качество выпускаемой у нас продукции, и как итог – подготовлены контракты, которые очень быстро стали исполняться.

Предприятие от сотрудничества с Данией имеет хорошую прибыль, рентабельность масла составляет 17%. Доставка этой продукции осуществляется автомобильным транспортом покупателя. Спросом пользуется в первую очередь сладкосливочное масло 82,5% жирности. Масло на Березовском сыродельном комбинате изготавливается из натуральных пастеризованных сливок и является продуктом высокого качества, не содержит растительных жиров и добавок. Оно обладает приятным выраженным сливочным вкусом и запахом. Предприятие предлагает разнообразие ассортимента по жирности (от 60,5% до 82,5%) и виду упаковки. Уникальная особенность фасованного масла в том, что каждая хозяйка на обратной стороне упаковки может увидеть шкалу граммов и смело отрезать то количество продукта, которое ей необходимо для приготовления блюда, а это значит, что нет необходимости высчитывать пропорции или взвешивать все на весах. Ну, просто подарок и экономия времени для кулинара.

Полный вариант публикации читайте в номере за 22 августа.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

На титульном фото: маслодел Виктория Ильяшевич за работой.

Королевство Дания: государство в Северной Европе, в которое также входят Фарерские острова и самый крупный в мире остров – Гренландия. Дания – самая южная из скандинавских стран, расположенная на юго-западе от Швеции и на юге от Норвегии, граничащая с Германией по суше. Омывается Балтий-ским и Северным морями. Протяженность границ с Германией – 67 километров, протяженность береговой линии – 7314 километров.

Население Дании – около шести миллионов человек. Столица – г. Копенгаген, где проживает более одного миллиона человек. Средняя продолжительность жизни – 78 лет у мужчин и 86 – у женщин. Основной язык – датский, небольшая часть населения на границе с Германией говорит на немецком.