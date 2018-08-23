С Гомельщины – с инновациями и нацеленностью на результат

Эффективность республиканского семинара-практикума по совершенствованию деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Беларуси, проходившего 7-8 августа на Гомельщине, по достоинству оценили представители нашего региона – заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова и начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Кузнецова. Всего же в форуме участвовало около 400 человек: глава Администрации Президента Наталья Кочанова, ее заместитель Владимир Жевняк, министр образования Игорь Карпенко, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк, представители из Минска и всех регионов страны.

В Речицком районе делегаты разбирались в практических аспектах работы с молодежью. Так, о роли молодых людей в инновационной политике предприятия шла речь на фотоэлектрической станции РУП «ПО «Белоруснефть». На тему решения социальных проблем молодежи через коллективный договор говорили в ОАО «Гомельдрев». Формы поддержки талантливой молодежи в частном бизнесе изучали на примере ОАО «Буровая компания «Дельта». Сотрудники речицкого эколого-культурного центра делились опытом поддержки молодежных инициатив. В районной гимназии, где функционирует военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф», обсуждали военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В ОАО «Речицадрев» внимание было уделено наставничеству.

Завершился насыщенный день знакомством с яркими творческими, спортивными и патриотическими проектами молодежи Гомельщины в речицком амфитеатре.

Во второй день во Дворце культуры и техники «Нефтяник» состоялось пленарное заседание с участием Натальи Кочановой. Участники семинара обсудили широкий спектр задач, поручения по вопросам развития молодежной политики, которые дал Глава государства на V Всебелорусском народном собрании, Республиканском педагогическом совете, различных мероприятиях и совещаниях. Делегаты также ознакомились с выставкой современных методов работы с молодежью в регионах Беларуси.

И хотя в Борисовском районе создаются все условия для самореализации молодежи, поучиться, как признались наши делегаты, было чему. Впечатлениями от пленарного заседания и знакомства с накопленным на предприятиях опытом поделилась Наталья Кузнецова.

По ее мнению, региональный опыт, представленный на форуме, поможет усовершенствовать деятельность в реализации молодежной политики:

– В Борисовском районе возлагаются большие надежды на молодых людей, и семинар, где удалось почерпнуть много полезной информации, дал новый импульс в работе с ними. По результатам поездки мы с Анастасий Федоровной составили протокол-поручение для БРСМ, все задачи планируем реализовать до января 2019 года. Например, хотим усовершенствовать работу «Молодежного парламента», который существует только в учреждениях образования. Уже поставлена задача проводить выборы молодых людей и выдвигать их в «парламент» на предприятиях и в организациях. Кроме того, активизируем работу с молодежью на предприятиях. Рекомендуем руководителям введение ставок или доплаты активным молодым людям, которые занимаются общественной работой, направленной на реализацию молодежной политики.

Наталья Васильевна также отметила, что молодежь, которая приезжает в наш район не по распределению, нередко сталкивается с проблемами трудоустройства. В настоящее время прорабатывается вопрос создания молодежного центра занятости при управлении по труду, занятости и социальной

защите.