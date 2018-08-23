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Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября
23.08.2018 18:24 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 августа. Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября. После чего вопрос вынесут на заседание межправительственного совета. К такому решению 22 августа в Москве пришли участники совещания в Евразийской экономической комиссии.
Как сообщила пресс-служба ЕЭК, на совещании рассмотрены предложения о разработке единой методологии тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа. В нем приняли участие заместители министров энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представители ЕЭК.
Как напомнила пресс-служба, работа над программой формирования общего рынка газа союза ведется в ЕЭК с апреля 2016 года. Проект программы одобрила Коллегия ЕЭК, а 27 июля этого года на заседании межправсовета его рассмотрели премьер-министры государств союза. По итогам обсуждения у сторон остались вопросы, связанные с тарифообразованием по транспортировке газа, которые было решено дополнительно проработать.
"Из 60 имевшихся у стран союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно, — отметил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев. — Одним из возможных путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа союза".
Как подчеркнул директор департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, единая методология позволит выработать общие подходы и механизмы тарифообразования.
Стороны сошлись во мнении, что необходимо постепенно урегулировать спорные вопросы, чтобы перейти к формированию общего рынка газа союза.
Марина Носова, БелаПАН.
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Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября
Минск, 23 августа. Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября. После чего вопрос вынесут на...
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