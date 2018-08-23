ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября

23.08.2018 18:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 23 августа. Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября. После чего вопрос вынесут на заседание межправительственного совета. К такому решению 22 августа в Москве пришли участники совещания в Евразийской экономической комиссии.

Как сообщила пресс-служба ЕЭК, на совещании рассмотрены предложения о разработке единой методологии тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа. В нем приняли участие заместители министров энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представители ЕЭК.

Как напомнила пресс-служба, работа над программой формирования общего рынка газа союза ведется в ЕЭК с апреля 2016 года. Проект программы одобрила Коллегия ЕЭК, а 27 июля этого года на заседании межправсовета его рассмотрели премьер-министры государств союза. По итогам обсуждения у сторон остались вопросы, связанные с тарифообразованием по транспортировке газа, которые было решено дополнительно проработать.

"Из 60 имевшихся у стран союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно, — отметил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев. — Одним из возможных путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа союза".

Как подчеркнул директор департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, единая методология позволит выработать общие подходы и механизмы тарифообразования.

Стороны сошлись во мнении, что необходимо постепенно урегулировать спорные вопросы, чтобы перейти к формированию общего рынка газа союза.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 августа. Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября. После чего вопрос вынесут на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Румас обсудил с послом РФ Суриковым актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика