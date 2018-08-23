ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас обсудил с послом РФ Суриковым актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества

23.08.2018 18:05 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 23 августа. 23 августа состоялась встреча премьер-министра Сергея Румаса с послом Российской Федерации в Беларуси Александром Суриковым.

"Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах", — сообщила пресс-служба правительства без уточнения подробностей.

Встреча состоялась после прошедших накануне в Сочи переговоров глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Посол России в Беларуси 77-летний Александр Суриков работает на этой должности 12 лет. Слухи о его скорой отставке распространились в СМИ в июне-июле. Сообщалось, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск.

В конце июня в СМИ попала информация, что возможно назначение послом в Беларуси 49-летнего Михаила Бабича. В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе он работает с 15 декабря 2011 года.

23 июля комитет по международным делам Совета Федерации после консультаций единогласно одобрил кандидатуру Бабича на пост посла России в Беларуси.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 августа. 23 августа состоялась встреча премьер-министра Сергея Румаса с послом Российской Федерации в Беларуси Александром Суриковым. "Обсуждены...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Березовский сыродельный комбинат заключил миллионный контракт на поставку своей продукции в Королевство Дания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика