|
До 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники. В Беларуси пройдет военное учение
24.08.2018 07:53 — Новости Экономики | Tut.by
С 6 по 12 сентября в стране пройдет командно-штабное учение Вооруженных Сил. Как
Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
«В рамках подготовки войск и мест проведения предстоящего командно-штабного учения Вооруженных Сил, которое состоится с 6 по 12 сентября 2018 года, воинские части и подразделения приступили к выходу в назначенные районы», — информирует Минобороны.
Подразделения 74-го отдельного полка связи и 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования совершили марш на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.
Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования осуществили погрузку военной и специальной техники на железнодорожный транспорт и убыли на 227-й общевойсковой полигон Борисовский.
Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)