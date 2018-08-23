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До 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники. В Беларуси пройдет военное учение

24.08.2018 07:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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С 6 по 12 сентября в стране пройдет командно-штабное учение Вооруженных Сил. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в нем будут задействованы до 7 тысяч 500 военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

«В рамках подготовки войск и мест проведения предстоящего командно-штабного учения Вооруженных Сил, которое состоится с 6 по 12 сентября 2018 года, воинские части и подразделения приступили к выходу в назначенные районы», — информирует Минобороны.

Подразделения 74-го отдельного полка связи и 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования совершили марш на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.

Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования осуществили погрузку военной и специальной техники на железнодорожный транспорт и убыли на 227-й общевойсковой полигон Борисовский.

Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.

 
 
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Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности...
 
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