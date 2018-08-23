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Путин назначил нового посла в Беларусь

24.08.2018 08:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беаруси. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно информации, размещенной на портале, Путин освободил Бабича от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Во втором указе говорится, что «Бабич Михаил Викторович назначается Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия».

 
 
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Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом России в Беаруси. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
 
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