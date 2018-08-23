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Счетчики воды в жилфонде Беларуси начнут заменять с 2019 года
24.08.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
Замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на счетчики с возможностью дистанционного съема показаний начнется с 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
Фото из архива
Андрей Ромашко отметил, что в разработанный проект постановления включены работы по замене индивидуальных приборов учета воды на приборы с возможностью дистанционного съема за счет средств капитального ремонта.
Представитель Минжилкомхоза подчеркнул, что подход в организации учета потребляемых в жилфонде ресурсов требует изменений.
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Замена индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения на счетчики с возможностью дистанционного съема показаний начнется с 2019 года. Об этом...
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