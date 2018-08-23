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Активисты просят президента прекратить дело в отношении руководителей профсоюза РЭП

24.08.2018 10:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Активисты профсоюза РЭП и гражданские активисты до объявления приговора руководителям профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику отнесли в Администрацию президента обращение к главе государства. В нем они просят прекратить дело в отношении руководителей профсоюза.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Приговор Федыничу и Комлику будет озвучен сегодня, в пятницу, в 12 часов. Активисты профсоюза до начала заседания приехали к Администрации президента, чтобы передать свое обращение. Кроме них выразить солидарность к руководителям профсоюза к Администрации пришел и лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.

— В самые жесткие периоды режима никогда не трогали независимые профсоюзы, не трогали журналистов. А сейчас мы все это наблюдаем, это и есть их либерализация в действии, — сказал Статкевич.

Поддержать руководителей РЭП приехали активисты из Слонима, Бобруйска. За собрашимися наблюдают сотрудники милиции в штатском, рядом стоят их автобусы, которые обычно дежурят на акциях протеста.

В своих заявлениях активисты утверждают, что, как показало судебное разбирательство, у обвинения абсолютно отсутствуют хоть какие-либо доказательства, подкрепленные официальными документами и фактами.

«Профсоюз РЭП всегда отстаивал и будет отстаивать интересы человека труда, пенсионера, студента, безработного. На счету профсоюза сотни выигранных трудовых споров и сотни тысяч рублей, незаконно удержанных нанимателями и возвращенных трудящимся. Учитывая изложенное, требуем прекращения этого очевидно надуманного уголовного преследования Геннадия Федынича и Игоря Комлика», — говорится в заявлении.

Активисты также уверены, что прекращение уголовного преследования лидеров профсоюза РЭП будет не только способствовать улучшению отношений власти и трудящихся в нашем государстве, но несомненно станет важным и позитивным шагом по достижению поставленных Беларусью целей на международной арене.

Лидер бобруйского отделения РЭП Галина Смирнова ранее объяснила, почему адресатом обращения является именно президент.

«Я считаю, что суд не самостоятельно принимает решение, а инициатива уголовного дела идет именно от него. Не только Комлика и Федынича судят: это давление на весь профсоюз! Я была на всех заседаниях, не пропустила ни одного! Я записала каждое выступление: и свидетелей, и прокуроров. То, что дело политически мотивировано, видно даже тем, кто был только на одном заседании. Это — заказное дело. Наказание Федыничу и Комлику — это обезглавливание профсоюза РЭП. Надо же кого-то наказать, а наказывают весь профсоюз. Может быть, формально профсоюз и не тронут, но проблемы создают большие», — считает Смирнова.

Напомним, руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Прокурор попросила для них по 5 лет домашней «химии».

Согласно данным следствия, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные средства в иностранной валюте — 140 тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей с учетом деноминации.

 
 
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Гражданские и активисты профсоюз пришли к Администрации президента подать заявления в поддержку Федынича и Комлика.
 
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