Активисты просят президента прекратить дело в отношении руководителей профсоюза РЭП

Активисты профсоюза РЭП и гражданские активисты до объявления приговора руководителям профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику отнесли в Администрацию президента обращение к главе государства. В нем они просят прекратить дело в отношении руководителей профсоюза.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Приговор Федыничу и Комлику будет озвучен сегодня, в пятницу, в 12 часов. Активисты профсоюза до начала заседания приехали к Администрации президента, чтобы передать свое обращение. Кроме них выразить солидарность к руководителям профсоюза к Администрации пришел и лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич.

— В самые жесткие периоды режима никогда не трогали независимые профсоюзы, не трогали журналистов. А сейчас мы все это наблюдаем, это и есть их либерализация в действии, — сказал Статкевич.

Поддержать руководителей РЭП приехали активисты из Слонима, Бобруйска. За собрашимися наблюдают сотрудники милиции в штатском, рядом стоят их автобусы, которые обычно дежурят на акциях протеста.

В своих заявлениях активисты утверждают, что, как показало судебное разбирательство, у обвинения абсолютно отсутствуют хоть какие-либо доказательства, подкрепленные официальными документами и фактами.

«Профсоюз РЭП всегда отстаивал и будет отстаивать интересы человека труда, пенсионера, студента, безработного. На счету профсоюза сотни выигранных трудовых споров и сотни тысяч рублей, незаконно удержанных нанимателями и возвращенных трудящимся. Учитывая изложенное, требуем прекращения этого очевидно надуманного уголовного преследования Геннадия Федынича и Игоря Комлика», — говорится в заявлении.

Активисты также уверены, что прекращение уголовного преследования лидеров профсоюза РЭП будет не только способствовать улучшению отношений власти и трудящихся в нашем государстве, но несомненно станет важным и позитивным шагом по достижению поставленных Беларусью целей на международной арене.

Лидер бобруйского отделения РЭП Галина Смирнова ранее объяснила , почему адресатом обращения является именно президент.

«Я считаю, что суд не самостоятельно принимает решение, а инициатива уголовного дела идет именно от него. Не только Комлика и Федынича судят: это давление на весь профсоюз! Я была на всех заседаниях, не пропустила ни одного! Я записала каждое выступление: и свидетелей, и прокуроров. То, что дело политически мотивировано, видно даже тем, кто был только на одном заседании. Это — заказное дело. Наказание Федыничу и Комлику — это обезглавливание профсоюза РЭП. Надо же кого-то наказать, а наказывают весь профсоюз. Может быть, формально профсоюз и не тронут, но проблемы создают большие», — считает Смирнова.

Напомним, руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Прокурор попросила для них по 5 лет домашней «химии».

Согласно данным следствия, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные средства в иностранной валюте — 140 тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей с учетом деноминации.