ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене»

24.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A
20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене»

Рассказывать о кочевой жизни по арендным квартирам Андрей может бесконечно, за время переездов забористых историй накопилось сполна. Попадались адекватные хозяева, чтившие личные границы героя, но больше было тех, кто вторгался в жизнь Андрея без стука.

В Минск парень приехал в конце 90-х, учиться. Сначала снимал комнаты на пару с товарищем, только после университета смог позволить себе полноценную квартиру. Все, у кого ни жил Андрей, требовали свободных ушей — это минимальная плата, которую приходится платить людям, не имеющим возможность снять квартиру целиком. Соседи и хозяева попадались разные, некоторые страдали психическими заболеваниями, зависимостями или стихийной агрессией, бывало всякое. Однако на вопрос, зачем терпеть 20 лет вместо того, чтобы построить свое жилье, перечисляя ежемесячные платежи не арендодателю, а банку, Андрей отвечает категорично:

— Так получилось, что в жизни я могу рассчитывать только на себя. Помощи богатых родственников или льгот от государства ждать не приходится, всегда всего добивался сам. Я не айтишник и долларовых зарплат не получаю, самый обычный парень, который приехал в Минск с рюкзаком в руках. Вы спрашиваете, тяготит ли меня жизнь в чужой квартире? Да, тяготит. Но ввязываться в кредитную кабалу я не согласен. Цены, которые есть на рынке; договорные условия застройщиков; процентные банковские ставки — основные причины, почему до сих пор я не купил свою квартиру. Уж лучше по дешевке снимать и откладывать, чем переплачивать по 20-30% в год.

На мой взгляд, среди застройщиков присутствует некий ценовой сговор, ведь сегодняшняя стоимость квадратного метра экономически не обоснована. Это очередной пузырь, который подогревается новостями о том, что объемы строительства сократят и жилья всем не хватит. Я понимаю, что строительство — это бизнес, но кормить застройщиков на кровно заработанные не намерен. Много ли нас таких в стране? Не знаю. Каждый принимает решения сам. Сейчас спрос увеличился и цены поднялись из-за программ кредитования, но всегда нужно помнить: ты берешь чужие деньги, а отдавать-то придется свои…

20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене»

— Надо сказать, цены и процентные ставки не единственные причины того, что я до сих пор не купил свое жилье. За последние 10 лет я накопил необходимую сумму на квартиру, но те условия, которые предлагают минские застройщики, просто неприемлемы. По договору ты должен всем, а тебе никто ничего не должен. Я торговался с многими застройщиками по цене и условиям, но уступить не согласился никто. Мне странно, почему я — покупатель с живыми деньгами — должен подстраиваться под чьи-то условия, это я должен командовать, а не наоборот. Не хотят идти навстречу? — не надо! Куплю в другой стране, благо профессия позволяет переехать. Но простите — отдавать деньги, не имея прав?  Это ни что иное как сговор!

Еще одна претензия к застройщикам — ужасные планировки. Кроме МАПИДовских столбиков смотреть в Минске нечего. Самые жуткие варианты — еврооднушки и евродвушки. В моем понимании это вообще не квартира, а малосемейка! Конечно, все это дело вкуса, но мне, как среднему классу, хочется две изолированные комнаты, полноценную кухню и небольшой вместительный коридор. А вот по поводу ремонта я не прихотлив. Многие ругают МАПИДовские обои, а как по мне, вполне себе вариант за свои деньги. Хочешь эксклюзивней — плати больше.

Андрей понимает, что с его позицией может быть много несогласных, а некоторые и вовсе обзовут «ждуном», однако это мужчину не обижает.

— Все, что я скопил — это деньги, заработанные кровью и потом на нескольких работах, а потому отдавать их за квартиру, которая того не стоит, не хочу. Всю жизнь я экономил, и к своим 40 даже моря еще ни разу не видел. Но это мой выбор, который я не навязываю никому. Я не хвастаюсь этим и не преподношу свою позицию как единственно верную, но у меня есть цель — купить квартиру — и я к ней иду. Кому-то в жизни повезло больше — обзавестись жильем помогли родственники или обстоятельства — я рад за них. У меня ситуация иная и ничего страшного в ней нет, а моря и горы — у меня еще впереди.

Фото носит иллюстративный характер

Дорогие читатели, специально для вас мы запустили канал в мессенджере Telegram. Подписывайтесь на нас - и вы будете узнавать все новости рынка недвижимости первыми. Там мы сможем общаться менее формально, а у вас будет возможность высказать редакции какие-то пожелания или замечания. Спасибо, что вы с нами!

Читайте также:

НАБОЛЕЛО: «Ищу комфортное жильё, но в Минске выбрать не из чего». IT-шник о «хотелках» и реалиях

НАБОЛЕЛО. «За 2017 год квартиры “вымели” дочиста. Нормальных вариантов в продаже нет» — «хапун» глазами покупателя

НАБOЛЕЛО: «Хочешь продавать квартиру сам, пройди платное обучение; нет — только через агентство»

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кредит или аренда? — такой вопрос мучает многих людей, не имеющих собственного жилья. Сегодня свою историю Realt.by рассказал мужчина, который 20 лет меняет съемные...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика