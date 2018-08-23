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20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене»
24.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Рассказывать о кочевой жизни по арендным квартирам Андрей может бесконечно, за время переездов забористых историй накопилось сполна. Попадались адекватные хозяева, чтившие личные границы героя, но больше было тех, кто вторгался в жизнь Андрея без стука.
В Минск парень приехал в конце 90-х, учиться. Сначала снимал комнаты на пару с товарищем, только после университета смог позволить себе полноценную квартиру. Все, у кого ни жил Андрей, требовали свободных ушей — это минимальная плата, которую приходится платить людям, не имеющим возможность снять квартиру целиком. Соседи и хозяева попадались разные, некоторые страдали психическими заболеваниями, зависимостями или стихийной агрессией, бывало всякое. Однако на вопрос, зачем терпеть 20 лет вместо того, чтобы построить свое жилье, перечисляя ежемесячные платежи не арендодателю, а банку, Андрей отвечает категорично:
— Так получилось, что в жизни я могу рассчитывать только на себя. Помощи богатых родственников или льгот от государства ждать не приходится, всегда всего добивался сам. Я не айтишник и долларовых зарплат не получаю, самый обычный парень, который приехал в Минск с рюкзаком в руках. Вы спрашиваете, тяготит ли меня жизнь в чужой квартире? Да, тяготит. Но ввязываться в кредитную кабалу я не согласен. Цены, которые есть на рынке; договорные условия застройщиков; процентные банковские ставки — основные причины, почему до сих пор я не купил свою квартиру. Уж лучше по дешевке снимать и откладывать, чем переплачивать по 20-30% в год.
На мой взгляд, среди застройщиков присутствует некий ценовой сговор, ведь сегодняшняя стоимость квадратного метра экономически не обоснована. Это очередной пузырь, который подогревается новостями о том, что о
— Надо сказать, цены и процентные ставки не единственные причины того, что я до сих пор не купил свое жилье. За последние 10 лет я накопил необходимую сумму на квартиру, но те условия, которые предлагают минские застройщики, просто неприемлемы. По договору ты должен всем, а тебе никто ничего не должен. Я торговался с многими застройщиками по цене и условиям, но уступить не согласился никто. Мне странно, почему я — покупатель с живыми деньгами — должен подстраиваться под чьи-то условия, это я должен командовать, а не наоборот. Не хотят идти навстречу? — не надо! Куплю в другой стране, благо профессия позволяет переехать. Но простите — отдавать деньги, не имея прав? Это ни что иное как сговор!
Еще одна претензия к застройщикам — ужасные планировки. Кроме МАПИДовских столбиков смотреть в Минске нечего. Самые жуткие варианты — еврооднушки и евродвушки. В моем понимании это вообще не квартира, а малосемейка! Конечно, все это дело вкуса, но мне, как среднему классу, хочется две изолированные комнаты, полноценную кухню и небольшой вместительный коридор. А вот по поводу ремонта я не прихотлив. Многие ругают МАПИДовские обои, а как по мне, вполне себе вариант за свои деньги. Хочешь эксклюзивней — плати больше.
Андрей понимает, что с его позицией может быть много несогласных, а некоторые и вовсе обзовут «ждуном», однако это мужчину не обижает.
— Все, что я скопил — это деньги, заработанные кровью и потом на нескольких работах, а потому отдавать их за квартиру, которая того не стоит, не хочу. Всю жизнь я экономил, и к своим 40 даже моря еще ни разу не видел. Но это мой выбор, который я не навязываю никому. Я не хвастаюсь этим и не преподношу свою позицию как единственно верную, но у меня есть цель —
Фото носит иллюстративный характер
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20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене»
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