20 лет в арендной квартире: «Я не хочу участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене»

Рассказывать о кочевой жизни по арендным квартирам Андрей может бесконечно, за время переездов забористых историй накопилось сполна. Попадались адекватные хозяева, чтившие личные границы героя, но больше было тех, кто вторгался в жизнь Андрея без стука.

В Минск парень приехал в конце 90-х, учиться. Сначала снимал комнаты на пару с товарищем, только после университета смог позволить себе полноценную квартиру. Все, у кого ни жил Андрей, требовали свободных ушей — это минимальная плата, которую приходится платить людям, не имеющим возможность снять квартиру целиком. Соседи и хозяева попадались разные, некоторые страдали психическими заболеваниями, зависимостями или стихийной агрессией, бывало всякое. Однако на вопрос, зачем терпеть 20 лет вместо того, чтобы построить свое жилье, перечисляя ежемесячные платежи не арендодателю, а банку, Андрей отвечает категорично:

— Так получилось, что в жизни я могу рассчитывать только на себя. Помощи богатых родственников или льгот от государства ждать не приходится, всегда всего добивался сам. Я не айтишник и долларовых зарплат не получаю, самый обычный парень, который приехал в Минск с рюкзаком в руках. Вы спрашиваете, тяготит ли меня жизнь в чужой квартире? Да, тяготит. Но ввязываться в кредитную кабалу я не согласен. Цены, которые есть на рынке; договорные условия застройщиков; процентные банковские ставки — основные причины, почему до сих пор я не купил свою квартиру. Уж лучше по дешевке снимать и откладывать, чем переплачивать по 20-30% в год.

На мой взгляд, среди застройщиков присутствует некий ценовой сговор, ведь сегодняшняя стоимость квадратного метра экономически не обоснована. Это очередной пузырь, который подогревается новостями о том, что о бъемы строительства сократят и жилья всем не хватит . Я понимаю, что строительство — это бизнес, но кормить застройщиков на кровно заработанные не намерен. Много ли нас таких в стране? Не знаю. Каждый принимает решения сам. Сейчас спрос увеличился и цены поднялись из-за программ кредитования, но всегда нужно помнить: ты берешь чужие деньги, а отдавать-то придется свои…



