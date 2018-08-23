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Беларусь и Китай планируют сотрудничать по вопросам противодействия коррупции

24.08.2018 11:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 23 августа. Беларусь и Китай планируют сотрудничать в противодействии коррупции.

Как сообщала пресс-служба Комитета госконтроля, вопросы двустороннего сотрудничества обсудили 23 августа на встрече в Минске председатель КГК Леонид Анфимов и посол Китая в Беларуси Цуй Циминь.

Предполагается, что направления взаимодействия двух ведомств будут прописаны в совместном меморандуме, работа над которым ведется в настоящее время.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 августа. Беларусь и Китай планируют сотрудничать в противодействии коррупции. Как сообщала пресс-служба Комитета госконтроля, вопросы двустороннего...
 
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