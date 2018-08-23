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Из-за ограничений на белорусскую молочку Россия может остаться без детского питания и мороженого

24.08.2018 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Ограничения на ввоз молочного сырья из Беларуси угрожают российской пищевой промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

Как пишет издание, АЕБ уведомила правительство России, что запрет, введенный Россельхознадзором, может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен.

Письмо было направлено первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В документе, копией которого располагает издание, речь идет о сухом обезжиренном молоке (в том числе со специальными качественными характеристиками), деминерализованной сыворотке и др. Это ключевые продукты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого, пишет гендиректор АЕБ Франк Шауфф.

В ассоциации указывают, что отечественные (российские. — Прим. TUT.BY) производители не могут удовлетворить спрос на данную продукцию.

В АЕБ просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с белорусских предприятий.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (входят Mars, Nestle и др.) «Коммерсантъ» сообщили, что оценивают поребность в сухом молоке и сыворотке из Беларуси в 11,5 тыс. тонн до конца года. Перебои в поставках сырья надлежащего качества могут иметь крайне негативные последствия, включая повышение отпускных цен на кондитерскую продукцию, срыв обязательств, в том числе по экспортным контрактам, и перебои в работе крупнейших предприятий, заявил исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Временные ограничения на поставку некоторых видов молока и молочной продукции из Беларуси Россельхознадзор ввел с 6 июня. При этом председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко уверял, что эта мера не повлияет ни на российских переработчиков, ни на потребителей.

9 июня Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соответствующую «дорожную карту» по процедуре снятия ограничений подписали Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.

Однако, как сообщил источник «Ъ» в крупной пищевой компании, несмотря на договоренности чиновников, значительная часть молочного сырья из Беларуси остается под запретом.

По словам источника, несколько крупных компаний успели накопить запасы сырья, но их хватит в лучшем случае только до конца года.

Беларусь — крупнейший поставщик молока в Россию. По данным Россельхознадзора, в 2017 году Беларусь завезла в Россию 950,5 тыс. т молочной продукции, на ее долю пришлось 86% от всего российского импорта.

 
 
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Речь идет о сухом обезжиренном молоке (в том числе со специальными качественными характеристиками), деминерализованной сыворотке и др. Это ключевые продукты для...
 
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