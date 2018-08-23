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Из-за ограничений на белорусскую молочку Россия может остаться без детского питания и мороженого
24.08.2018 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Ограничения на ввоз молочного сырья из Беларуси угрожают российской пищевой промышленности. Об этом
Как пишет издание, АЕБ уведомила правительство России, что запрет, введенный Россельхознадзором, может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен.
Письмо было направлено первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В документе, копией которого располагает издание, речь идет о сухом обезжиренном молоке (в том числе со специальными качественными характеристиками), деминерализованной сыворотке и др. Это ключевые продукты для производства кондитерских изделий, детского питания и мороженого, пишет гендиректор АЕБ Франк Шауфф.
В ассоциации указывают, что отечественные (российские. — Прим. TUT.BY) производители не могут удовлетворить спрос на данную продукцию.
В АЕБ просят рассмотреть вопрос возобновления поставок молочного сырья с белорусских предприятий.
В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» (входят Mars, Nestle и др.) «Коммерсантъ» сообщили, что оценивают поребность в сухом молоке и сыворотке из Беларуси в 11,5 тыс. тонн до конца года. Перебои в поставках сырья надлежащего качества могут иметь крайне негативные последствия, включая повышение отпускных цен на кондитерскую продукцию, срыв обязательств, в том числе по экспортным контрактам, и перебои в работе крупнейших предприятий, заявил исполнительный директор «Асконд» Вячеслав Лашманкин.
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Однако, как сообщил источник «Ъ» в крупной пищевой компании, несмотря на договоренности чиновников, значительная часть молочного сырья из Беларуси остается под запретом.
По словам источника, несколько крупных компаний успели накопить запасы сырья, но их хватит в лучшем случае только до конца года.
Беларусь — крупнейший поставщик молока в Россию. По данным Россельхознадзора, в 2017 году Беларусь завезла в Россию 950,5 тыс. т молочной продукции, на ее долю пришлось 86% от всего российского импорта.
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Речь идет о сухом обезжиренном молоке (в том числе со специальными качественными характеристиками), деминерализованной сыворотке и др. Это ключевые продукты для...
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