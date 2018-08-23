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Руководители профсоюза РЭП получили по 4 года домашней "химии"

24.08.2018 12:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик получили по 4 года домашней «химии» без конфискации имущества. Такой приговор 24 августа вынес суд Советского района Минска. Заседание проходило в Доме правосудия.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суд признал руководителей профсоюза виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич и главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик незаконно открыли счет в банке Литвы, куда в 2011 году от нерезидентов Беларуси поступили денежные средства в иностранной валюте — 140 тысяч евро и 18 тысяч долларов. В последующем эти деньги в долларах и евро снимались со счета Комликом и доставлялись членами профсоюза на территорию Беларуси, где возвращались Комлику и Федыничу. В результате чего Федынич и Комлик не заплатили налогов на сумму 22 тысячи рублей с учетом деноминации.

Также суд постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

До начала суда Федынич сказал, что ожидает, что суд поддержит просьбу прокурора и назначит 5 лет домашней «химии».

— Чудес не бывает, — сказал руководитель профсоюза.

— Власть дала нам прекрасную мотивацию, мы будем работать. Приговор также будем обжаловать. И сумму, которую они нам насчитали, откуда она такая взялась, почему выросла в два раза — непонятно, пеня там или что, — заявил после оглашения приговора Геннадий Федынич.

— Я воспринимаю этот приговор как звезду героя — власть нас так боится, что решила судить, — поддержал его Игорь Комлик.

Согласно статье 48−1 Уголовно-исполнительного Кодекса при назначении наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа осужденный обязан являться по вызову уголовно-исполнительной инспекции, в свободное от работы, учебы время постоянно находиться в своем жилище или на придомовой территории, не отходя от жилища далее расстояния, определенного уголовно-исполнительной инспекцией, а с девятнадцати до шести часов — в своем жилище и т.д. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции имеют право вызывать осужденного для проведения бесед, посещения воспитательных мероприятий, входить в любое время суток в жилище осужденного, посещать осужденного по месту его работы, учебы и т.д.

До объявления приговора руководителям профсоюза Геннадию Федыничу и Игорю Комлику активисты профсоюза РЭП и гражданские активисты отнесли в Администрацию президента обращение к главе государства. В нем они просят прекратить дело в отношении руководителей профсоюза.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд признал их виновными в неуплате налогов в особо крупном размере.
 
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