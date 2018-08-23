О сроках уплаты налогов на земельные участки и объекты недвижимости

В 2018 году срок уплаты налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за землю для физических лиц установлен 15 ноября 2018 г. Уплата налогов может производиться заблаговременно, не дожидаясь последнего дня.

Налог можно уплатить в любом банке г. Сморгони и их филиалах, через инфокиоски с помощью пластиковой карточки, поселковом, сельском исполнительном и распорядительном органе либо в почтовом отделении связи.

За более подробной информацией обращаться в инспекцию МНС Республики Беларусь по Сморгонскому району по адресу: г. Сморгонь, ул. Советская, 1, каб. №3 либо по тел. 3-73-23.

ИМНС Республики Беларусь по Сморгонскому району.