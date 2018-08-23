ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Статкевич и Винярский задержаны возле Дома правосудия после приговора руководителям РЭП

24.08.2018 13:22 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Николай Статкевич и активист Максим Винярский, которые пришли поддержать руководителей РЭП к Дому правосудия, были задержаны после оглашения приговора.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, сегодня руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик получили по 4 года домашней «химии». Заседание суда проходило в Доме правосудия на улице Семашко. После вынесения приговора активисты, пришедшие поддержать Федынича и Комлика, развернули перед входом в Дом правосудия БЧБ-флаг и флаг «Европейской Беларуси». С ними они простояли буквально пять минут, и их задержали сотрудники ОМОНа. Николай Статкевич произнес речь о репрессиях, его задержали позже.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сотрудники милиции подошли к Статкевичу и Максиму Винярскому, когда почти все, кто пришел к суду, разошлись.

Утром Статкевич успел побывать возле Администрации президента, где около 50 человек — члены профсоюза и гражданские активисты — подали заявления на имя президента с просьбой прекратить дело в отношении руководителей профсоюза РЭП. Там же политик заявил, что если Федынич и Комлик не будут оправданы, он соберет возле Администрации президента тысячу человек.

 
 
Ссылка на источник 167
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого сотрудники ОМОН задержали активистов, развернувших перед входом в Дом правосудия БЧБ-флаг и флаг "Европейской Беларуси".
 
Новости дня
Новости экономики
 
Руководители профсоюза РЭП получили по 4 года домашней "химии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика