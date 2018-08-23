Статкевич и Винярский задержаны возле Дома правосудия после приговора руководителям РЭП

Николай Статкевич и активист Максим Винярский, которые пришли поддержать руководителей РЭП к Дому правосудия, были задержаны после оглашения приговора.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, сегодня руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик получили по 4 года домашней «химии». Заседание суда проходило в Доме правосудия на улице Семашко. После вынесения приговора активисты, пришедшие поддержать Федынича и Комлика, развернули перед входом в Дом правосудия БЧБ-флаг и флаг «Европейской Беларуси». С ними они простояли буквально пять минут, и их задержали сотрудники ОМОНа. Николай Статкевич произнес речь о репрессиях, его задержали позже.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сотрудники милиции подошли к Статкевичу и Максиму Винярскому, когда почти все, кто пришел к суду, разошлись.

Утром Статкевич успел побывать возле Администрации президента, где около 50 человек — члены профсоюза и гражданские активисты — подали заявления на имя президента с просьбой прекратить дело в отношении руководителей профсоюза РЭП. Там же политик заявил, что если Федынич и Комлик не будут оправданы, он соберет возле Администрации президента тысячу человек.