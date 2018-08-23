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Статкевич и Винярский задержаны возле Дома правосудия после приговора руководителям РЭП
24.08.2018 13:22 — Новости Экономики | Tut.by
Николай Статкевич и активист Максим Винярский, которые пришли поддержать руководителей РЭП к Дому правосудия, были задержаны после оглашения приговора.
Напомним, сегодня руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик
Сотрудники милиции подошли к Статкевичу и Максиму Винярскому, когда почти все, кто пришел к суду, разошлись.
Утром Статкевич успел побывать возле Администрации президента, где около 50 человек — члены профсоюза и гражданские активисты —
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До этого сотрудники ОМОН задержали активистов, развернувших перед входом в Дом правосудия БЧБ-флаг и флаг "Европейской Беларуси".
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