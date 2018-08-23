ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлогорский ЦКК приступил к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт

24.08.2018 13:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 24 августа. ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром".

Первая партия новой продукции (220 тонн) была отгружена 23 августа в адрес мирового трейдера — компании "Экман". Целлюлоза загружена в 10 морских контейнеров, которые автотранспортом будут доставлены в порт Клайпеды и далее отправятся в страну поставки — Китай.

С начала запуска завода в июле уже произведено более 6 тысяч тонн целлюлозы. Завод вышел на загрузку мощностей выше 60%. Порядка тысячи тонн целлюлозы заказано местными переработчиками, остальной объем реализуется на экспорт.

С выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.

Как отметила пресс-служба, добавленная стоимость на целлюлозных производствах значительно превышает создаваемую в других деревообрабатывающих секторах. Экспорт тонны целлюлозы приносит в пять раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена.

Как сообщалось, при пусконаладочных работах на Светлогорском ЦКК в декабре 2017 года Светлогорск и окрестности, в частности деревню Якимова Слобода, накрыло вонью. Люди жаловались на удушье, кашель, проблемы со здоровьем. Руководство завода утверждало, что "дурнопахнущие газы" не оказывают негативного влияния на здоровье. Позже стало известно, что это меркаптаны. Пусконаладочные работы были приостановлены.

Руководство ЦКК обещает, что мониторинг состояния окружающей среды будет осуществляться центром гигиены и эпидемиологии, лабораториями Республиканского центра аналитического контроля, Белгидрометом, аккредитованной лабораторией ОАО "Светлогорский ЦКК".
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 181
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 августа. ОАО "Светлогорский ЦКК" приступило к отгрузке сульфатной беленой целлюлозы на экспорт, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром". ...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Статкевич и Винярский задержаны возле Дома правосудия после приговора руководителям РЭП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика