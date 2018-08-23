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Тест: законна ли перепланировка у вас дома?
24.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
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Все чаще минские новостройки сдаются со свободной планировкой, чтобы не отвлекаясь на бурение стен, собственник сразу же делал все «под себя». С одной стороны –...
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