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Песков о Бабиче: Это особый посол в особой для нас стране

24.08.2018 14:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил особый статус спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений, который получил назначенный послом России в Беларуси Михаил Бабич. Об этом сообщает корреспондент РБК.


Дмитрий Песков. Фото: Reuters

«Это особый статус, это особый посол в особой для нас стране», — уточнил он.

Напомним, сегодня стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бабича послом и присвоил ему статус спецпредставителя.

«Это не только страна, с которой мы граничим, это страна, прежде всего, с которой нас связывают особые отношения: и исторические, и этнические, и языковые, и экономические», — сказал Путин Бабичу, назначая его послом в Беларуси.

Информация о том, что Москва готовит для Минска нового посла, долгое время обсуждалась в СМИ. Источники российских журналистов сообщали, что на эту должность прочат представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Официально эту информацию никто не подтверждал.

Кроме того, звучала информация, что Бабич может стать не только послом, но и спецпредставителем Путина в Беларуси, что существенно расширит его обязанности и возможности.

Михаила Бабича в России характеризуют как «жесткого управленца», схожего по своему психотипу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Бабичу 49 лет. Выходец из силовых структур, он служил в ВДВ и войсках КГБ, руководил корпорацией «Антей», был вице-премьером Подмосковья и Ивановской области. В 2002−2003 годах возглавлял правительство Чечни. Некоторое время Бабич был помощником главы Погранслужбы ФСБ, а с 2003-го по 2011 год — депутатом Госдумы.
Последние 7 лет занимал пост полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

«Он влиятельный человек с большим количеством связей, опытом и навыками, так что если ему что-то поручают — значит, это считают ответственным направлением», — говорил о Бабиче глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

В 2016 году Россия планировала назначить Бабича своим послом в Украине, но Киев не утвердил его кандидатуру. Одна из причин отказа заключалась в том, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Бабич в 2014 году принимал участие в вынесении решения о вводе в Крым российских военных.

По информации источников TUT.BY, нынешний посол России в Беларуси Александр Суриков 24 августа проводит завершающую встречу с теми, с кем работал в Минске 12 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бабича послом и присвоил ему статус спецпредставителя.
 
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