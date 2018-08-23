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ЕБРР покупает долю в агрохолдинге "Серволюкс" за 10 млн евро

24.08.2018 16:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Европейский банк реконструкции и развития готов приобрести долю в управляющей компании крупного белорусского частного агрохолдинга Servolux Capital LTD за 10 млн евро. Об одобрении такой сделки говорится в опубликованном на сайте ЕБРР документе.


Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Привлеченные средства предназначены на проекты по развитию производства «Серволюкса» в Смолевичах, в частности на строительство энергетической установки мощностью 6,58 МВт и цех переработки мяса мощностью 70 тонн в сутки. Весь проект оценивается в 13 млн евро.

Кипрская Servolux Capital LTD — управляющая холдинга «Серволюкс» Евгения Баскина.

Евгений Баскин, номер 11 в рейтинге крупнейших бизнесменов страны по версии «Ежедневника» — основной владелец группы компаний «Серволюкс» (торговые марки «Петруха», «Братья Гриль», «Кувшинка», «Мясоград»), вертикально интегрированной структуры по производству, переработке и реализации мяса птицы, комбикормов, молока. В состав группы входит птицефабрика по производству инкубационного яйца и суточных цыплят, две фабрики по выращиванию и переработке мяса птицы («Серволюкс Агро» и «Смолевичи Бройлер»), два комбикормовых завода, мясокомбинаты, молокозавод, сеть продовольственных магазинов «Квартал вкуса» и т.д. Последнее приобретение компании — один из крупнейших частных мясоперерабатывающих заводов страны «Белатмит».

На предприятиях группы работает более 8,5 тысяч человек. 

 
 
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Европейский банк реконструкции и развития готов приобрести долю в управляющей компании крупного белорусского частного агрохолдинга Servolux Capital LTD за 10 млн евро. Об...
 
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