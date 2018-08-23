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ЕБРР покупает долю в агрохолдинге "Серволюкс" за 10 млн евро
24.08.2018 16:48 — Новости Экономики | Tut.by
Европейский банк реконструкции и развития готов приобрести долю в управляющей компании крупного белорусского частного агрохолдинга Servolux Capital LTD за 10 млн евро. Об одобрении такой сделки говорится в
Привлеченные средства предназначены на проекты по развитию производства «Серволюкса» в Смолевичах, в частности на строительство энергетической установки мощностью 6,58 МВт и цех переработки мяса мощностью 70 тонн в сутки. Весь проект оценивается в 13 млн евро.
Кипрская Servolux Capital LTD — управляющая холдинга «Серволюкс» Евгения Баскина.
Евгений Баскин, номер 11 в рейтинге крупнейших бизнесменов страны
На предприятиях группы работает более 8,5 тысяч человек.
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Европейский банк реконструкции и развития готов приобрести долю в управляющей компании крупного белорусского частного агрохолдинга Servolux Capital LTD за 10 млн евро. Об...
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