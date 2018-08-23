Оппозиция подготовила совместный план действий в поддержку журналистов и профсоюза РЭП

Белорусская оппозиция в лице нескольких партий и движений подготовила совместный план действий, который включает в себя акции и митинги солидарности в поддержку журналистов и профсоюза РЭП. Об этом представители оппозиции заявили на пресс-конференции 24 августа после вынесения приговора руководителям независимого профсоюза, сообщает сайт оркомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия».



Фото: bchd.info

В коалицию вошли партии ОГП, «Зеленые», БСДП (Грамада), БНФ, движение «За Свободу», оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и профсоюз РЭП. Они выступили с заявлением, в котором призывают гражданское общество к солидарности.

«Мы, представители политических партий, общественных организаций и инициатив заявляем: Белорусские власти целенаправленно и непрерывно уничтожают независимое политическое и гражданское общество. Государство пытается запугать, разрушить и взять под свой контроль независимые медиа, расправиться с независимыми профсоюзами, не дать возможности появиться новым лидерам, общественным и политическим организациям, способным на реальное представление и выражение интересов народа», — говорится в заявлении.

Политики также утверждают, что за последние годы в Беларуси изменились «только формы репрессий», но не снизилась их интенсивность.

«Всю полноту ответственности за нарушение прав и свобод граждан, наступления на независимые медиа и частный бизнес, независимые профсоюзы, общественно-политические организации, а также провалы в экономике — несет высшее руководство Республики Беларусь», — считают оппозиционеры.

Они также обратились к представителям гражданского общества и бизнеса с призывом проявлять солидарность с теми, кто оказался в «тисках режима». А к международному сообществу — с призывом пересмотреть условия сотрудничества с белорусской властью и формировать повестку дня с приоритетом соблюдения прав человека в стране, требованием проведения правоохранительной реформы и выборов по стандартам ОБСЕ.

«Мы обращаем внимание на то, что снятие санкций Евросоюзом в 2016 году не привело к улучшению ситуации с правами человека и свободами в стране, а отсутствие существенной международной реакции на нарушение прав человека, стимулирует белорусские власти к новым репрессиям против гражданского общества», — сказано в заявлении.

Оппозиционные политики призвали белорусские власти прекратить политические репрессии своих оппонентов, прекратить давление на независимые СМИ и профсоюзы, представителей бизнеса и гражданского общества, а также прекратить уголовные дела в отношении журналистов и лидеров независимых профсоюзов, немедленно прекратить преследование защитников мемориала «Куропаты» и участников других мирных акций протеста, начать процесс регистрации политических партий, которые не регистрируются в стране с 2000 года, а также изменить избирательное законодательство.