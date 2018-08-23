|
Правозащитники: Всех задержанных после суда над руководителями РЭП оставляют на "сутки"
24.08.2018 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Одиннадцать человек, задержанных 24 августа после оглашения приговора по делу профсоюза РЭП, отвезли в Московское РУВД и оставят на «сутки» до понедельника. Об этом сообщает незарегистрированная правозащитная организация
Напомним, сегодня руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик
Все задержанные были доставлены в РУВД Московского района Минска.
Как стало известно правозащитникам «Весны», у мужчин отобрали шнурки. Один из милиционеров Московского РУВД сообщил, что всех задержанных «оформляют на сутки» и ждать их сегодня не имеет смысла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После вынесения приговора активисты, пришедшие поддержать Федынича и Комлика, развернули перед входом в Дом правосудия БЧБ-флаг и флаг "Европейской Беларуси". С...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)