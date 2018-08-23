Одиннадцать человек, задержанных 24 августа после оглашения приговора по делу профсоюза РЭП, отвезли в Московское РУВД и оставят на «сутки» до понедельника. Об этом сообщает незарегистрированная правозащитная организация «Весна» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, сегодня руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик получили по 4 года домашней «химии». Заседание суда проходило в Доме правосудия на улице Семашко. После вынесения приговора активисты, пришедшие поддержать Федынича и Комлика, развернули перед входом в Дом правосудия БЧБ-флаг и флаг «Европейской Беларуси». С ними они простояли буквально пять минут, и их задержали сотрудники ОМОНа. Николай Статкевич произнес речь о репрессиях, его и активиста Максима Винярского задержали позже .

Все задержанные были доставлены в РУВД Московского района Минска.

Как стало известно правозащитникам «Весны», у мужчин отобрали шнурки. Один из милиционеров Московского РУВД сообщил, что всех задержанных «оформляют на сутки» и ждать их сегодня не имеет смысла.