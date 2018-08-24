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Лукашенко поздравил жителей Солигорска с 60-летием города

25.08.2018 09:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей Солигорска с 60-летием со дня образования города и пожелал им крепкого здоровья, счастья и мира. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Представители Миноблисполкома и компании Migao Corporation на торжественной церемонии начала строительства завода по производству нитрата калия в Солигорске. Фото: пресс-служба Миноблисполкома

«В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, — честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве», — говорится в поздравлении.

Глава государства уверен, что такое же отношение сформировано и у молодого поколения, которое принимает эстафету славных дел и ответственности за судьбу своей малой родины. Президент пожелал жителям Солигорска крепкого здоровья, счастья и мира.

В эти дни в Солигорске проходят праздничные мероприятия к юбилею города. 24 августа на промышленной площадке четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» прошла торжественная церемония начала строительства первого в нашей стране завода по производству нитрата калия. Проект реализуется совместно с китайской компанией Migao Corporation, завершить строительство нового завода планируется до конца 2019 года. А вечером в пятницу на концерте в честь Дня Шахтера и 60-летнего юбилея Солигорска прошел концерт группы «Любэ».

 
 
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Президент пожелал жителям Солигорска крепкого здоровья, счастья и мира.
 
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