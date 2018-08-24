Заготовку дикорастущей продукции, а также садовых плодов и ягод Глусское районное потребительское общество проводит на территории Глусского и Осиповичского районов. В этом году особенно порадовал заготовителей урожай черники, этой вкусной лесной ягоды закуплено 163,6 тонны, что в десятки раз больше, чем было в прошлом году — 7,5 тонны. Почти вся она пошла на заморозку, в реализацию пущено 3,3 тонны. Заморожено 4,9 тонны заготовленной вишни, 1,6 тонны крыжовника, 1,8 тонны голубики, 3,7 тонны красной смородины. Земляники садовой у населения в этом году закупили 20 тонн, из них 7 с половиной тонн продали, остальную клубнику заморозили. На Гомельский винодельный завод и на Стародорожский плодоовощной завод было реализовано 24 тонны заготовленной черной смородины. Также в Гомель на винзавод и в его Рогачёвский филиал наше райпо реализует закупаемые у населения яблоки, на 21 августа их было заготовлено 99 тонн, еще яблоки отправляют на Могилёвскую межрайбазу. Из закупленных 15 тонн рябины черноплодной 4,2 тонны заморожено. Началась заготовка брусники: первые полтонны закупленной у населения ягоды уже заморожено. Как рассказала редакции первый заместитель председателя райпо по заготовкам и промышленности Анна Янушевская, дикорастущую продукцию, а также излишки сельхозпродукции у населения закупают не только заготовители, но и магазины районного потребительского общества. Сезон заготовок продолжается.

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