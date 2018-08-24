Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 августа)

Но есть и позитивные новости. Вот председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко осторожно заявила, что с детскими садами в Минске проблем нет. Тезис спорный, но ладно. Так что, по словам чиновницы, теперь у нас появилась другая проблема — где взять педагогов, которых в этих садиках очень не хватает.
Строительство
В неравном бою с долгостроями в столице пока что побеждают именно они. Но городские власти активно атакуют врага: с начала года в Минске ввели в эксплуатацию 77 долгостроев. Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко настроен оптимистично и относительного будущего: все остальные долгострои, по его словам, в скором времени ждет та же участь.
И вообще, новыми просроченными стройками пока в столице не пахнет. Наоборот, все активно строится. Так «МАПИД» собирается возводить коттеджи и таунхаусы, которые потом продадут через аукцион. Под малоэтажную застройку выделили два участка.
А в Копище «Си-трейдинг» возводит новую высотку. Там должен появиться 25-этажный каркасно-блочный дом с «квадратом» от $1200.
Деньги
Национальный банк любезно всем напомнил, что с 23 августа вступили в силу изменения в закон «О кредитных историях». Станет ли теперь сложнее получить кредит на квартиру? Мы спросили об этом у эксперта.
Земля
Специалисты рассказали, как правильно владеть и пользоваться землёй в Минске. И лучше к ним прислушаться, чтобы избежать ненужных трат на штрафы.
Так что лучше от греха подальше прикупить участок где-нибудь в районе. Некоторые так и поступили уже. Например, участок в Атолино на последних торгах продан за 36 тысяч рублей.
Загородный дом
А вот с загородными домами есть одна закавыка: «рынок катастрофически просел». Если вы хотели купить дом, то, наверное, ситуация благоприятная (цены низкие и торговаться можно хорошо). А вот продавцам сейчас ох как несладко…
Тем не менее, есть интересные предложения. Так по соседству с Максимом Мирным, в лесном массиве рядом с Минским морем продаются роскошные апартаменты. Дом, конечно, разделен на части между разными собственниками, но сам по себе достоин внимания.
Если вы тоже решили начать свой бизнес или расширить уже созданный, то успейте подыскать подходящее помещение: до конца года в Минске на торги выставят еще 18 объектов. Спрос обычно на таких аукционах большой, так что приготовьтесь к конкуренции.
Риэлтерский бизнес
Агентству недвижимости «Квартирный вопрос» исполнилось 15 лет. Директор Юрий Чайкин в свой юбилей рассказал о том, как небольшой компании удалось обойти более крупных игроков, найти свою нишу и избежать жалоб и нарушений. Также мы у него спросили о ситуации на рынке, адекватных ценах на недвижимость и перспективах отрасли.
Но многих наших граждан волнует не этот вопрос, а дилемма — что лучше выбрать: кредит со своей квартирой или скитания по съемному жилью всю жизнь. Вот наш герой уже 20 лет живет в арендной квартире. Свой выбор он аргументирует тем, что не хочет «участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене».
Архитектура и дизайн
Директор строительной компании «Надежный Дом» Александр Андрианов рассказал Realt.by, почему строительные бригады работают плохо, а рынок частного жилья переполнен некачественными объектами. Также он посоветовал контролировать мастеров, которые делают вам ремонт.
Если же вы уже решились, скажем, на перепланировку, то стоит пройти наш тест и узнать, в курсе ли вы, что надо, а что не надо согласовывать при грандиозном ремонте.
А вот в этом жилом комплексе в США все предельно понятно: жильем здесь называют “ангары” из поликарбоната. Думаю, жить, как в парнике, не очень приятно. А ремонт там и смысле делать нет.
Офтоп
Жуткая история произошла недавно в Литве. Житель Вильнюса приобрёл квартиру на аукционе, а в ней обнаружил труп. По предварительной информации, это труп бывшего хозяина квартиры, который, видимо, не смог смириться с тем, что у него отобрали жилье.