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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 августа)

25.08.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тенденции

Прошедший понедельник был тяжелым. Все еще переваривали новость о том, что в стране практически полностью сменилось руководство правительства, а новый вице-премьер Владимир Кухарев уже заявил о подготовке двух совещаний с президентом, касающихся жилищного строительства. Заместитель премьер-министра пожаловался, что проблем в строительстве слишком много. Поэтому стоит ждать довольно жестких (возможно даже в “оршанском стиле”) совещаний.

Но есть и позитивные новости. Вот председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко осторожно заявила, что с детскими садами в Минске проблем нет. Тезис спорный, но ладно. Так что, по словам чиновницы, теперь у нас появилась другая проблема — где взять педагогов, которых в этих садиках очень не хватает.

Строительство

В неравном бою с долгостроями в столице пока что побеждают именно они. Но городские власти активно атакуют врага: с начала года в Минске ввели в эксплуатацию 77 долгостроев. Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко настроен оптимистично и относительного будущего: все остальные долгострои, по его словам, в скором времени ждет та же участь.

И вообще, новыми просроченными стройками пока в столице не пахнет. Наоборот, все активно строится. Так «МАПИД» собирается возводить коттеджи и таунхаусы, которые потом продадут через аукцион. Под малоэтажную застройку выделили два участка.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 августа)

А в Копище «Си-трейдинг» возводит новую высотку. Там должен появиться 25-этажный каркасно-блочный дом с «квадратом» от $1200.

Деньги

Национальный банк любезно всем напомнил, что с 23 августа вступили в силу изменения в закон «О кредитных историях». Станет ли теперь сложнее получить кредит на квартиру? Мы спросили об этом у эксперта.

Земля

Специалисты рассказали, как правильно владеть и пользоваться землёй в Минске. И лучше к ним прислушаться, чтобы избежать ненужных трат на штрафы.

Однако проколоться можно не только со штрафом, а даже с покупкой дома, в довесок к которому нужно заключить договор аренды на землю, где дом построен. Неожиданным для продавца, покупателя и даже агента по недвижимости было начисление аж 6 тысяч рублей всего за право заключения того самого договора.

Так что лучше от греха подальше прикупить участок где-нибудь в районе. Некоторые так и поступили уже. Например, участок в Атолино на последних торгах продан за 36 тысяч рублей.

Загородный дом

А вот с загородными домами есть одна закавыка: «рынок катастрофически просел». Если вы хотели купить дом, то, наверное, ситуация благоприятная (цены низкие и торговаться можно хорошо). А вот продавцам сейчас ох как несладко…

Тем не менее, есть интересные предложения. Так по соседству с Максимом Мирным, в лесном массиве рядом с Минским морем продаются роскошные апартаменты. Дом, конечно, разделен на части между разными собственниками, но сам по себе достоин внимания.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 августа)

Коммерческая недвижимость

Неожиданные новости: в Минск приходит новая торговая сеть «Дионис». Это полоцкий ритейлер. Первый магазин откроется на месте универсама «Могилёвский».

Если вы тоже решили начать свой бизнес или расширить уже созданный, то успейте подыскать подходящее помещение: до конца года в Минске на торги выставят еще 18 объектов. Спрос обычно на таких аукционах большой, так что приготовьтесь к конкуренции.

Риэлтерский бизнес

Агентству недвижимости «Квартирный вопрос» исполнилось 15 лет. Директор Юрий Чайкин в свой юбилей рассказал о том, как небольшой компании удалось обойти более крупных игроков, найти свою нишу и избежать жалоб и нарушений. Также мы у него спросили о ситуации на рынке, адекватных ценах на недвижимость и перспективах отрасли.

Жильё

Теперь белорусы смогут заказать дополнительные услуги при капремонте. Естественно, за деньги. И сделать это нужно будет до начала работ.

Но многих наших граждан волнует не этот вопрос, а дилемма — что лучше выбрать: кредит со своей квартирой или скитания по съемному жилью всю жизнь. Вот наш герой уже 20 лет живет в арендной квартире. Свой выбор он аргументирует тем, что не хочет «участвовать в сговоре застройщиков и покупать квартиру по завышенной цене».

Архитектура и дизайн

Директор строительной компании «Надежный Дом» Александр Андрианов рассказал Realt.by, почему строительные бригады работают плохо, а рынок частного жилья переполнен некачественными объектами. Также он посоветовал контролировать мастеров, которые делают вам ремонт.

Если же вы уже решились, скажем, на перепланировку, то стоит пройти наш тест и узнать, в курсе ли вы, что надо, а что не надо согласовывать при грандиозном ремонте.

А вот в этом жилом комплексе в США все предельно понятно: жильем здесь называют “ангары” из поликарбоната. Думаю, жить, как в парнике, не очень приятно. А ремонт там и смысле делать нет.

Офтоп

Жуткая история произошла недавно в Литве. Житель Вильнюса приобрёл квартиру на аукционе, а в ней обнаружил труп. По предварительной информации, это труп бывшего хозяина квартиры, который, видимо, не смог смириться с тем, что у него отобрали жилье.

И напоследок 5 необычных мошеннических схем, из-за которых можно потерять жилье. Эти приемы использовали аферисты в России, но вдруг кому придет в голову и у нас такое сделать? Лучше быть готовым.

Редакция Realt.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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