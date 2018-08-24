Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (20-26 августа)

Тенденции

Прошедший понедельник был тяжелым. Все еще переваривали новость о том, что в стране практически полностью сменилось руководство правительства, а новый вице-премьер Владимир Кухарев уже заявил о подготовке двух совещаний с президентом, касающихся жилищного строительства . Заместитель премьер-министра пожаловался, что проблем в строительстве слишком много. Поэтому стоит ждать довольно жестких (возможно даже в “оршанском стиле”) совещаний.

Но есть и позитивные новости. Вот председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко осторожно заявила , что с детскими садами в Минске проблем нет. Тезис спорный, но ладно. Так что, по словам чиновницы, теперь у нас появилась другая проблема — где взять педагогов, которых в этих садиках очень не хватает.

Строительство

В неравном бою с долгостроями в столице пока что побеждают именно они. Но городские власти активно атакуют врага: с начала года в Минске ввели в эксплуатацию 77 долгостроев . Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко настроен оптимистично и относительного будущего: все остальные долгострои, по его словам, в скором времени ждет та же участь.

И вообще, новыми просроченными стройками пока в столице не пахнет. Наоборот, все активно строится. Так «МАПИД» собирается возводить коттеджи и таунхаусы , которые потом продадут через аукцион. Под малоэтажную застройку выделили два участка.



