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БКК подписала контракт с Индией, цена заметно выше прошлогодней
25.08.2018 11:04 — Новости Экономики | Tut.by
24 августа в Нью-Дели переговоры между Белорусской калийной компанией и индийским поставщиком минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) завершились подписание годового контракта. Об этом сообщили в пресс-службе БКК.
«Подписан контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок в период с сентября 2018 по июнь 2019 года по цене 290 долларов за тонну CFR на условиях 180-дневной отсрочки. Объемы поставок будут сопоставимы с результатами аналогичного периода прошлого контрактного года», — рассказали в Белорусской калийной компании.
В БКК отметили, что повышение предыдущей цены индийского контракта на 50 долларов является справедливым, отражает текущую конъюнктуру и актуальные рыночные перспективы.
Эта цена заметно выше прошлогодней —
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В БКК отметили, что повышение предыдущей цены индийского контракта на 50 долларов является справедливым, отражает текущую конъюнктуру и актуальные рыночные...
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