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БКК подписала контракт с Индией, цена заметно выше прошлогодней

25.08.2018 11:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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24 августа в Нью-Дели переговоры между Белорусской калийной компанией и индийским поставщиком минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) завершились подписание годового контракта. Об этом сообщили в пресс-службе БКК.

«Подписан контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок в период с сентября 2018 по июнь 2019 года по цене 290 долларов за тонну CFR на условиях 180-дневной отсрочки. Объемы поставок будут сопоставимы с результатами аналогичного периода прошлого контрактного года», — рассказали в Белорусской калийной компании.

В БКК отметили, что повышение предыдущей цены индийского контракта на 50 долларов является справедливым, отражает текущую конъюнктуру и актуальные рыночные перспективы.

Эта цена заметно выше прошлогодней — 240 долларов. Двумя годами ранеев условиях контракта была прописана стоимость 227 долларов за тонну CFR на условиях 180-дневной отсрочки. Стоимость в 290 долларов за тонну — не предел. В 2015—2016 Беларусь продавала Индии калийные удобрения по цене 332 доллара за тонну.

 
 
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В БКК отметили, что повышение предыдущей цены индийского контракта на 50 долларов является справедливым, отражает текущую конъюнктуру и актуальные рыночные...
 
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