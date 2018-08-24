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"Райффайзен-Лизинг" стал партнером Банка развития по программе поддержки малого и среднего предпринимательства

25.08.2018 16:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 25 августа. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и СООО "Райффайзен-Лизинг" подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. 

Как отмечает пресс-служба Банка развития, деятельность "Райффайзен-Лизинг" направлена на предоставление высококачественных услуг и установление долгосрочного взаимовыгодного партнерства. "Райффайзен-Лизинг" обладает значительным опытом оказания лизинговых услуг широкому кругу предприятий основных отраслей экономики и является универсальной компанией по видам предоставляемого в лизинг имущества.

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить финансирование не только в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси, в частности через СООО "Райффайзен-Лизинг" и ООО "АСБ Лизинг", отмечается в сообщении.

Справка БелаПАН. СООО "Райффайзен-Лизинг" создано в 2005 году и входит в крупнейшую австрийскую банковскую группу Raiffeisen Group. По результатам рейтинга, составляемого Ассоциацией лизингодателей Беларуси, компания традиционно является одной из наиболее эффективных и устойчивых среди лизинговых компаний в Республике Беларусь.

Разработанная Банком развития принципиально новая программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) стартовала в 2014 году. Главная ее цель — обеспечение и расширение доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, а также возможностей по проведению операций лизинга для реализации инвестиционных проектов на разных стадиях развития их бизнеса.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 августа. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и СООО "Райффайзен-Лизинг" подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках...
 
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