Лукашенко прокомментировал назначение Бабича и анонсировал новую встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Сочи договорился с президентом России Владимиром Путиным о новой встрече в скором времени в России с участием премьер-министров и членов правительств двух стран. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» , фрагмент которого был показан в эфире 25 августа.

«Самое важное было то, что мы в Сочи договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность… и встретимся в широком формате, и это было его предложение — Владимира Владимировича Путина, — расширимся за счет представителей наших правительств», — сказал Лукашенко.

В анонсе интервью также рассказали, что в Сочи президенты России и Беларуси подробно обсудили международную повестку от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел.

Александр Лукашенко также прокомментировал назначение Михаила Бабича послом России в Беларуси. По его словам, он обсуждал кандидатуру Бабича с Владимиром Путиным «месяца полтора-два назад» в телефонном разговоре.

«Он позвонил и спросил, буду ли я возражать. Я говорю, „Да Господь с тобой“. Но по дружески задал ему вопрос: „Слушай, ты знаешь Бабича?“ Он говорит: „Очень хорошо знаю“. „Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?“ И он ответил, что рекомендует, что это нормальный человек», — рассказал президент Беларуси о содержании телефонного разговора.

«И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова работать с любым представителем России.