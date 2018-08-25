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Лукашенко прокомментировал назначение Бабича и анонсировал новую встречу с Путиным
25.08.2018 21:46 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Сочи договорился с президентом России Владимиром Путиным о новой встрече в скором времени в России с участием премьер-министров и членов правительств двух стран. Об этом рассказал в интервью телеканалу
«Самое важное было то, что мы
В анонсе интервью также рассказали, что в Сочи президенты России и Беларуси подробно обсудили международную повестку от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел.
Александр Лукашенко также прокомментировал
«Он позвонил и спросил, буду ли я возражать. Я говорю, „Да Господь с тобой“. Но по дружески задал ему вопрос: „Слушай, ты знаешь Бабича?“ Он говорит: „Очень хорошо знаю“. „Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?“ И он ответил, что рекомендует, что это нормальный человек», — рассказал президент Беларуси о содержании телефонного разговора.
«И все эти рассуждения, что тут кого-то направили, что они чуть ли не Беларусь под контроль возьмут, что Лукашенко будет кто-то управлять… это глупость несусветная», — подчеркнул глава государства.
Лукашенко также отметил, что Беларусь готова работать с любым представителем России.
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По его словам, он обсуждал кандидатуру Бабича с Владимиром Путиным "месяца полтора-два назад" в телефонном разговоре.
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