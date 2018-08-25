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Умер сенатор Джон Маккейн
26.08.2018 07:16 — Новости Экономики | Tut.by
Сенатор Джон МакКейн умер на 82-м году жизни. Об этом
В последние годы жизни Джон Маккейн страдал от рака мозга. 24 августа он
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Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер на 82-м году жизни. Политик последние годы боролся с неизлечимым заболеванием и несколько дней назад принял решение...
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