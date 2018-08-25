|
Последний из могикан, или Сколько в правительстве "долгожителей" и новичков
26.08.2018 07:25 — Новости Экономики | Tut.by
Августовской
Теперь реальный старожил в правительстве один — это вице-премьер Михаил Русый. С учетом его стажа во главе Минприроды, Минсельхозпрода и более шести лет при портфеле вице-премьера он держится на топовых должностях уже 21 год. И это при том, что большую часть времени Русый отвечает за весьма непростую сферу — сельское хозяйство. И за словом в карман не лезет.
К примеру, Русый
Также с переменным успехом решается вторая проблема белорусского АПК — периодические и весьма болезненные для отрасли экспортные ограничения, вводимые Россией. Еще в 2014-м вице-премьер признавал, что вопрос очень трудный: «Это конкурентная борьба, а она предусматривает разные методы».Русый отмечал, что существующие принципы контроля надо оптимизировать, так как пока выяснение обоснованности претензий может занимать около двух недель, при этом поставки приостанавливаются, производитель несет убытки, а потом, к примеру, оказывается, что все в порядке. «Постоянно приходится доказывать, что я не лысый», —
Суров и беспощаден Михаил Русый оказался к … борщевику и местным властям, его распустившим. «Ситуация управляемая, а там, где борщевик Сосновского допустили местные органы власти, их надо засадить в этот борщевик Сосновского!» —
Курьез приключился с вице-премьером в прошлом году, когда президент внезапно
Сегодня вице-премьер Русый отвечает не только за АПК, но и за один из самых масштабных инвестпроектов страны — создание Белорусской национальной биотехнологической корпорации с объемом инвестиций в 700 млн долларов. Недавно он рассказал про предысторию проекта. «Вопрос стоял так: будем мы развивать животноводство или нет, остановимся. Глава государства такой вопрос поставил: обеспечили продовольственную безопасность, 5 млрд долларов экспорта, а куда дальше? Чтобы производить конкурентоспособную продукцию, надо иметь конкурентоспособное сырье и технологии. Без таких биотехнологических проектов это невозможно», —
Из ныне действующих топ-чиновников старожилы — глава МЧС Владимир Ващенко (с 2010 года), Министерства юстиции — Олег Слижевский (с 2011-го) и целая группа влиятиельных чиновников призыва 2012 года (от главы МИД Владимира Макея до председателя КГБ Валерия Вакульчика).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Августовской отставкой прервалась госкарьера двух из трех правительственных долгожителей, Владимира Семашко и Василия Жарко. На высших должностях в вертикали (не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)