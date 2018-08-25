Августовской отставкой прервалась госкарьера двух из трех правительственных долгожителей, Владимира Семашко и Василия Жарко. На высших должностях в вертикали (не ниже министра) первый проработал 17 лет, второй — 13.



Михаил Русый на праздновании "Дожинок-2011". Фото: photo.bymedia.net

Теперь реальный старожил в правительстве один — это вице-премьер Михаил Русый. С учетом его стажа во главе Минприроды, Минсельхозпрода и более шести лет при портфеле вице-премьера он держится на топовых должностях уже 21 год. И это при том, что большую часть времени Русый отвечает за весьма непростую сферу — сельское хозяйство. И за словом в карман не лезет.

К примеру, Русый озвучил цену «бесхозяйственности, расхлябанности и упущенной выгоды из-за несоблюдения технологий, отклонения от нормативов». Только в 2013 г. специалисты их оценили в 1,4 млрд рублей (с учетом деноминации). Еще тогда, в 2014-м, он активно боролся с хронически убыточными хозяйствами. «Неплатежеспособным и хронически убыточным предприятиям, доля которых 30% от общего числа, предлагается реструктуризация и санация. А если нет возможности, надо принимать и слово „банкротство“… Не следует бояться банкротства. Тащить мертвого — это сжигать ресурсы», — отмечал вице-премьер. По данным Белстата, доля убыточных сельхозпредприятий в 2017 году была на уровне 15,7%, что вдвое ниже, чем в 2016-м, и незначительно выше 2014-го.

Также с переменным успехом решается вторая проблема белорусского АПК — периодические и весьма болезненные для отрасли экспортные ограничения, вводимые Россией. Еще в 2014-м вице-премьер признавал, что вопрос очень трудный: «Это конкурентная борьба, а она предусматривает разные методы».Русый отмечал, что существующие принципы контроля надо оптимизировать, так как пока выяснение обоснованности претензий может занимать около двух недель, при этом поставки приостанавливаются, производитель несет убытки, а потом, к примеру, оказывается, что все в порядке. «Постоянно приходится доказывать, что я не лысый», — сетовал не имеющий проблем с прической Русый.

Суров и беспощаден Михаил Русый оказался к … борщевику и местным властям, его распустившим. «Ситуация управляемая, а там, где борщевик Сосновского допустили местные органы власти, их надо засадить в этот борщевик Сосновского!» — заявлял Русый.

Курьез приключился с вице-премьером в прошлом году, когда президент внезапно похвалил его костюм Лукашенко предположил, что это Brioni. Оказалось — гомельский «Коминтерн».



Начало строительства БНБК, июль 2018-го. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня вице-премьер Русый отвечает не только за АПК, но и за один из самых масштабных инвестпроектов страны — создание Белорусской национальной биотехнологической корпорации с объемом инвестиций в 700 млн долларов. Недавно он рассказал про предысторию проекта. «Вопрос стоял так: будем мы развивать животноводство или нет, остановимся. Глава государства такой вопрос поставил: обеспечили продовольственную безопасность, 5 млрд долларов экспорта, а куда дальше? Чтобы производить конкурентоспособную продукцию, надо иметь конкурентоспособное сырье и технологии. Без таких биотехнологических проектов это невозможно», — уверен он.

Из ныне действующих топ-чиновников старожилы — глава МЧС Владимир Ващенко (с 2010 года), Министерства юстиции — Олег Слижевский (с 2011-го) и целая группа влиятиельных чиновников призыва 2012 года (от главы МИД Владимира Макея до председателя КГБ Валерия Вакульчика).







