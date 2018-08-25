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Без "вышки" никуда. Минфин предлагает снизить планку для некоторых специальностей
26.08.2018 08:14 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси существует слишком большое количество должностей, занимать которые можно только при наличии диплома о высшем образовании. Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов в интервью профильному журналу «Финансы, учет, аудит» предложил пересмотреть соответствующий перечень профессий в Минтруда и соцзащиты.
«Далеко ходить не будем, посмотрим на финансовую сферу. Нужно ли высшее образование человеку, принимающему коммунальные платежи в банке или сидящем на обмене валюты? Сомневаюсь», — сказал Селиверстов.
Он напомнил, что раньше выпускники техникумов в райфинотделах и налоговых инспекциях успешно справлялись с профессиональными обязанностями и достигали высоких результатов в работе. «Однако после пересмотра требований к должности это невозможно», — отмечает замминистра.
При этом Селиверстов предлагает подойти к теме и с другой стороны — улучшать систему среднего образования.
«Со времен СССР у нас была широко развита сеть учебно-производственных комбинатов. Там людей обучали каким-то навыкам. Для многих эти знания оказались полезными и даже позволили определиться со своим путем в жизни», — напомнил замминистра. Сегодня ситуация поменялась и существующую систему нужно обновить. Это позволит людям получить востребованную профессию, а государству - сэкономить ограниченные ресурсы и ликвидировать дефицит рабочих специальностей.
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В Беларуси существует слишком большое количество должностей, занимать которые можно только при наличии диплома о высшем образовании.
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