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Без "вышки" никуда. Минфин предлагает снизить планку для некоторых специальностей

26.08.2018 08:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси существует слишком большое количество должностей, занимать которые можно только при наличии диплома о высшем образовании. Заместитель министра финансов Юрий Селиверстов в интервью профильному журналу «Финансы, учет, аудит» предложил пересмотреть соответствующий перечень профессий в Минтруда и соцзащиты.

«Далеко ходить не будем, посмотрим на финансовую сферу. Нужно ли высшее образование человеку, принимающему коммунальные платежи в банке или сидящем на обмене валюты? Сомневаюсь», — сказал Селиверстов.

Он напомнил, что раньше выпускники техникумов в райфинотделах и налоговых инспекциях успешно справлялись с профессиональными обязанностями и достигали высоких результатов в работе. «Однако после пересмотра требований к должности это невозможно», — отмечает замминистра.

При этом Селиверстов предлагает подойти к теме и с другой стороны — улучшать систему среднего образования.

«Со времен СССР у нас была широко развита сеть учебно-производственных комбинатов. Там людей обучали каким-то навыкам. Для многих эти знания оказались полезными и даже позволили определиться со своим путем в жизни», — напомнил замминистра. Сегодня ситуация поменялась и существующую систему нужно обновить. Это позволит людям получить востребованную профессию, а государству - сэкономить ограниченные ресурсы и ликвидировать дефицит рабочих специальностей.

По данным Белстата, Беларусь лидирует среди стран СНГ по числу студентов вузов на 10 тысяч человек населения — 354 против 325 в России, 322 в Украине. При этом примерно треть студентов учится по юридическому и экономическому профилю. Иначе обстоит дело с числом учащихся учреждений среднего специального образования. По данным за 2015/2016 учебный год больше всего в СНГ их в Узбекистане — 503 человека, далее следуют Казахстан — 282 человека, Кыргызстан — 155 человек, Россия — 149 человек, и замыкает пятерку Беларусь с показателем 128 человек.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси существует слишком большое количество должностей, занимать которые можно только при наличии диплома о высшем образовании.
 
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