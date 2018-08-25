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Лукашенко: Беларусь готова оказывать всестороннюю помощь Сирии в восстановлении страны
26.08.2018 12:08 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщила пресс-служба главы государства.
Лукашенко отметил, что за прошедшую четверть столетия между Беларусью и Сирией установлены прочные связи, которые характеризуются высоким уровнем доверия и искренней дружбой. «Минск и Дамаск разделяют взгляд на необходимость построения многополярного мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности государств, праве каждой страны самостоятельно определять путь развития согласно ожиданиям своего народа», — отметил президент.
«Особым образом белорусско-сирийские отношения были испытаны во время войны с терроризмом в Сирии. В годы лихолетья Беларусь всегда была рядом, стремилась поддержать ваши стремления в борьбе с этим глобальным злом. Как с удовлетворением сегодня можно наблюдать, война заканчивается победой Сирийской арабской армии, а общество, объединенное под вашим лидерством, возвращается к обычной жизни. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны», — говорится в поздравлении.
Асад также поздравил Лукашенко с годовщиной установления дипотношений между Беларусью и Сирией. Он выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию по всем вопросам во имя блага, процветания, развития и прогресса стран, а также в интересах двух дружественных народов и ради мировой безопасности и стабильности.
Президент Сирии высоко оценил позицию Беларуси в отношении войны в Сирии, а также отметил оказанную поддержку сирийскому народу в борьбе против терроризма.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада с 25-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщила...
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