ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минэкономики: Прогноз на 2019 год стал скромнее, но зарплата должна дотянуть до 1 тысячи

26.08.2018 19:56 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2019 год с учетом снижения прогнозных показателей основным торговым партнером, Россией, и снижения цены барреля нефти, заявил министр экономики Дмитрий Крутой в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первоначально планировалось, что по базовому сценарию прирост ВВП в будущем году составит 2,8%, по целевому — 4,1%. Новые цифры — 2,1% и 4% соответственно.

«За последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров, международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, наши российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год — ВВП снизился довольно существенно, на 0,8 процентных пункта», — уточнил Крутой.

Кроме того, цена на нефть по целевому сценарию заложена на уровне 65 долларов за баррель против прежних 70 долларов.

«Мы полностью учли негативные последствия проведения Россией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики (потери Беларуси Минфин оценил в 600 млн рублей — ред.), но пока для корректности расчетов мы считали по самому негативному варианту», — рассказал министр.

При этом среднегодовая зарплата в стране в следующем году должна составить1025 рублей. Прирост реальных доходов населения запланирован на уровне 3,4%.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы учли негативные последствия проведения Россией с 2019 года второго этапа налогового маневра. Есть договоренность с российскими коллегами до конца года...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В белорусских агроусадьбах в текущем году отдохнут около 400 тыс. человек - Минэкономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика