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Минэкономики: Прогноз на 2019 год стал скромнее, но зарплата должна дотянуть до 1 тысячи
26.08.2018 19:56 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь скорректировала прогноз социально-экономического развития на 2019 год с учетом снижения прогнозных показателей основным торговым партнером, Россией, и снижения цены барреля нефти, заявил министр экономики Дмитрий Крутой в интервью программе «Неделя»
Первоначально планировалось, что по базовому сценарию прирост ВВП в будущем году составит 2,8%, по целевому — 4,1%. Новые цифры — 2,1% и 4% соответственно.
«За последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров, международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, наши российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз России на 2019 год — ВВП снизился довольно существенно, на 0,8 процентных пункта», — уточнил Крутой.
Кроме того, цена на нефть по целевому сценарию заложена на уровне 65 долларов за баррель против прежних 70 долларов.
«Мы полностью учли негативные последствия проведения Россией с 1 января 2019 года второго этапа налогового маневра. У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики (потери Беларуси
При этом среднегодовая зарплата в стране в следующем году должна составить1025 рублей. Прирост реальных доходов населения запланирован на уровне 3,4%.
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"Мы учли негативные последствия проведения Россией с 2019 года второго этапа налогового маневра. Есть договоренность с российскими коллегами до конца года...
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