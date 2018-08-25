В белорусских агроусадьбах в текущем году отдохнут около 400 тыс. человек - Минэкономики

Фото из архива

26 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Услугами белорусских агроусадеб в 2019 году воспользуется больше 500 тыс. человек. Об этом сегодня в интервью телепрограмме "Неделя" на СТВ заявил министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Крутой рассказал о первых результатах реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства". Так, число самозанятых выросло на 26 тыс. человек, число ремесленников - на 18-20 тыс. Количество агроусадеб превысило 3 тыс. Растет и число клиентов, которые пользуются их услугами. "По оценке этого года их будет около 400 тыс. В условиях безвиза по следующему году мы ожидаем, что количество посетителей превысит психологическую отметку в полмиллиона", - считает министр.

Он добавил, что более 2,5 тыс. компаний воспользовались предусмотренным в декрете уведомительным принципом начала деятельности. Предприниматели очень позитивно восприняли десятикратное сокращение избыточных административных регуляторных требований в пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической сфере, в области охраны окружающей среды.-0-