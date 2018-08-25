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Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ

26.08.2018 19:44 — Новости Экономики | БелТА  
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Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ
Дмитрий Крутой

26 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Минск и Москва договорились до конца года отработать компенсационные механизмы для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ. Об этом сегодня в интервью телепрограмме "Неделя" на СТВ заявил министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

В проекте прогноза социально-экономического развития на следующий год Беларусь полностью учла негативные последствия введения Россией второго этапа налогового маневра с 1 января 2019-го. "У нас есть договоренность с российскими коллегами до конца года отработать компенсационные механизмы для нашей экономики. Но пока для корректности расчетов мы взяли цифры по самому негативному варианту", - отметил министр.

Дмитрий Крутой рассказал о корректировках параметров проекта прогноза социально-экономического развития на 2019 год. Так, ВВП по целевому сценарию снижен до 104% (ранее 104,1%), по базовому - до 102,1% (102,8%). "Буквально за последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров. Международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, российские коллеги из Минэкономразвития уточнили прогноз на 2019 год - у них ВВП снизился довольно существенно на 0,8 процентных пункта", - пояснил он.

Последние колебания российского рубля потребовали корректировки валютных курсов. Они были оперативно проведены Национальным банком и учтены в прогнозных документах. Еще один фактором для изменения прогнозных параметров послужила новая оценка 2019 года по стоимости бареля нефти. Ранее она была заложена в целевом сценарии на уровне $70 за баррель, сейчас - $65.

Что касается реальных денежных доходов, то согласно проекту прогноза они увеличатся на 3,4%. Средняя зарплата в целом по экономике за 2019 год прогнозируется на уровне Br1025.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Минск и Москва договорились до конца года отработать компенсационные механизмы для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ. Об...
 
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